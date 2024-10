Nel corso di una nuova intervista, Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, si è duramente scagliato contro Martina De Ioannon, attuale tronista di Uomini e Donne.

Le parole di Gianluca Benincasa

Quest’anno ad arrivare a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore è stato Gianluca Benincasa, che il pubblico di Canale 5 conosce già molto bene. Il mental coach è infatti noto per essere l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi e in passato si è spesso parlato di lui. Qualche settimana fa così Gianluca è arrivato all’interno del dating show per un appuntamento al buio con le due nuove troniste, Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon, che tuttavia lo hanno immediatamente eliminato. In queste ore intanto Benincasa ha rilasciato una lunga intervista a Lorenzo Pugnaloni e nel corso della chiacchierata ha non solo parlato della sua esperienza a Uomini e Donne ma a sorpresa si è anche duramente scagliato contro Martina. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Martina è una finta decisa, è costruita. A Temptation ha fatto un percorso molto discutibile, quindi non ti puoi presentare così in un altro programma solo perché ti hanno fatto fare la tronista. Le manca un po’ di umiltà a livello pubblico. Le persone che si mostrano così forti poi se vai a vedere sono sempre le più deboli e la conferma di ciò è stato il suo percorso a Temptation”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo sfogo contro Martina De Ioannon, Gianluca Benincasa fa sapere di non essere mai stato intenzionato a conoscere a fondo la nuova tronista di Uomini e Donne e in merito ha aggiunto:

“Con Martina non mi è passato neanche per la mente di presentarmi perché per me era un no appena è scesa. Conoscendo il percorso che hai fatto in precedenza, per me è contraddittorio presentarti in quella maniera”.