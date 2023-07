NEWS

Andrea Sanna | 28 Luglio 2023

Grande Fratello Vip 6

Tanti progetti in ballo per Davide Silvestri dopo il GF Vip. Uno su tutti il nuovo film al cinema “Nina dei Lupi”

Davide Silvestri al cinema

Spesso ci si chiede cosa fanno i concorrenti del GF Vip dopo la loro partecipazione al reality show. Specie se questi magari sono riservati e non raccontano molto di sé sui social. L’esempio è Davide Silvestri, attore ed ex protagonista della sesta edizione del programma di Canale 5.

È delle scorse ore la notizia che Davide Silvestri sarà protagonista del film, che vedremo al cinema dal 31 agosto, Nina dei Lupi. Diretto e co-sceneggiato da Antonio Pisu, sarà presentato in anteprima mondiale il 30 agosto. E l’occasione è davvero indimenticabile. La pellicola infatti avrà la sua “prima” alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia, come proiezione speciale in apertura alle Giornate degli Autori.

A parlarne con immenso orgoglio proprio Davide Silvestri su Instagram. Nel post pubblicato ha dato a tutti la notizia, per poi ringraziare Pisu per avergli dato questa importante possibilità:

“Con grande felicità volevo condividere con voi la bellissima notizia di oggi:

Il film ‘Nina dei Lupi’ che mi vede tra i protagonisti. Sarà proiettato alle Giornate degli autori a Venezia, alla 80esima edizione del Festival del Cinema. Grazie Antonio Pisu per aver creduto in me”.

Anche Kekko dei Modà e la band hanno espresso la loro gioia sui social network. Il frontman ha condiviso infatti la locandina del film, indicando appunto il nome del cugino Davide Silvestri: “Orgoglioso e felice per te, ti voglio bene”, si legge. Messaggio questo che è stato poi condiviso dall’attore.

Ma cosa sappiamo a proposito del lungometraggio che vedrà protagonista Davide Silvestri? Si tratta di un fantasy-thriller distopico. A condividere questa avventura con lui Sergio Rubini, Cesare Bocci, Sandra Ceccarelli e Sara Ciocca. Ma anche Paolo Rossi Pisu, Caterina Gabanella, Fabio Ferrari e Tiziana Foschi.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Bertante, che peraltro ha visto la sua candidatura al Premio Strega.

Stando a quanto si apprende il progetto con protagonista Davide Silvestri ha visto le sue riprese in Trentino. La produzione ha ottenuto la certificazione Green Film. Si tratta del protocollo ideato e promosso dalla Trentino Film Commission che incentiva la sostenibilità ambientale nella produzione audiovisiva.