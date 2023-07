NEWS

Andrea Sanna | 28 Luglio 2023

Soleil Sorge come reso noto nella giornata di ieri passa in Rai. L’influencer italo-americana dal 5 agosto al 16 settembre sarà presente nel cast fisso di Felicità 2023, presentato da Pascal Vicedomini. L’ex vippona avrà due rubriche da curare, una insieme a Enrico Vanzina in cui si parlerà di cinema e l’altra con il Professor Lorenzetti, dove si affronteranno temi come salute e benessere.

Sui social Soleil Sorge si è detta davvero molto emozionata e ha svelato la bella notizia ai fan. Notizia che non è sfuggita a Sonia Bruganelli, la quale ha commentato sul suo profilo Instagram l’accaduto. Condividendo l’articolo in cui si parla proprio dell’influencer, l’ex opinionista del GF Vip ha detto: “Lo sapevo che eri la migliore… ed è solo l’inizio”.

La storia Instagram di Sonia Bruganelli su Soleil Sorge

Non sorprendono le parole di Sonia Bruganelli. Questo perché fin dalla prima apparizione di Soleil Sorge al GF Vip 6 l’opinionista ha nutrito sempre grande simpatia e ammirazione, come peraltro la stessa influencer verso di lei. Ricordiamo infatti le tante volte in cui la Bruganelli ha speso parole di difesa verso la Sorge.

Una volta uscita dal reality show di Canale 5 (con non poca sorpresa da parte di tutti), Soleil e Sonia hanno avuto modo di conoscersi meglio. Ricordiamo tutti l’abbraccio in studio poco dopo l’eliminazione. Con il trascorrere del tempo hanno poi instaurato una bellissima amicizia che ormai va avanti da due anni.

Così a modo suo Sonia Bruganelli, che già sapeva di questo progetto come confessato, ha voluto esprimere pubblicamente tutta la sua gioia per Soleil Sorge. E chissà che magari un giorno non possano collaborare insieme a un nuovo programma. A oggi non ci è dato saperlo, ma vista l’amicizia e il bene che le unisce…. mai dire mai!