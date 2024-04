Federico Massaro al vetriolo contro alcuni ex gieffini: “Doppiogiochisti e finti” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Aprile 2024

Grande Fratello

In queste ultime ore Federico Massaro ha lanciato delle stoccate ad alcuni ex coinquilini del Grande Fratello. Il video

In queste ultime ore abbiamo potuto ascoltare alcuni attacchi che Federico Massaro ha lanciato a degli ex concorrenti del Grande Fratello.

Federico Massaro contro alcuni ex gieffini

Federico Massaro di recente ha parlato del rapporto d’amicizia che lo lega a Vittorio Menozzi, con il quale ha iniziato a convivere a Milano. Il primo ha infatti ospitato l’ex gieffino perché aveva bisogno di un posto dove stare a causa del lavoro, che lo aveva portato nella città lombarda.

In queste ultime ore, rispondendo alle domande dei fan, Federico si è scagliato contro alcuni concorrenti con cui non è mai andato troppo d’accordo. Una persona gli ha chiesto chi lo abbia deluso maggiormente dentro la casa più spiata d’Italia:

“Chi mi hanno deluso e cosa non mi è piaciuto degli ex gieffini? Il doppiogiochismo, la finta amicizia, parlare alle spalle, prendere in giro, essere finti, inventare cose, fare un sacco di dinamiche finte mettendosi d’accordo con altre persone.

Usciti dal GF questi di cui parlo hanno fatto di peggio, sono spariti, se non ‘buon compleanno, Fede’ e basta. Quindi sì, ci sono state anche persone così, ma devo dire che la maggior parte degli ex gieffini mi hanno stupito in positivo però ci sono anche persone così”.

Federico Massaro ha quindi affermato di aver trovato al Grande Fratello diverse persone doppiogiochiste e finte, non capaci di creare un vero legame. Alcuni di loro sono anche spariti dalla sua vita, mentre tra coloro che sono rimasti ancora oggi può contare su Vittorio, Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi:

“Bea adesso l’abbraccerei fortissimo, si tratta di una grande donna. Giuseppe lo sento e dobbiamo vederci. Vittorio è il mio fratellino, va tutto benissimo. Sono andato a trovare Rosy al suo ristorante e non potete capire, per me è stata un’esperienza unica”.

Tutti i fan ora sperano di rivederli presto insieme!