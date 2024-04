Federico Massaro fa chiarezza sulla sua sessualità e sulla convivenza con Vittorio (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Aprile 2024

Federico Massaro fa chiarezza una volta per tutte e mette a tacere le voci sulla sua presunta omosessualità. Ecco il video in cui parla del suo rapporto con Vittorio Menozzi.

Federico Massaro fa chiarezza

Dentro la casa del Grande Fratello Vittorio Menozzi e Federico Massaro hanno stretto amicizia fin dal primo momento e sul web sono cominciate a diffondersi le teorie più assurde. Molti utenti sognavano una storia d’amore tra i due modelli e hanno creato gli intrecci più strampalati basati sulle loro interazioni dentro la casa.

Ovviamente i diretti interessati non potevano saperlo in quel frangente, ma una volta usciti dal reality hanno appreso ciò che stava succedendo. In un primo momento hanno tentato di ignorare tutto quanto, ma a un certo punto la situazione è sfuggita di mano. Soprattutto nel momento in cui Federico ha informato i follower, tramite una Live su Instagram, che Vittorio sarebbe andato a vivere con lui a Milano per questioni lavorative.

In queste ultime ore Federico Massaro ha quindi colto l’occasione per chiarire la situazione e parlare della loro tanto chiacchierata sessualità. Un follower lo ha stuzzicato: “Ma perché parli al plurale di te e Vitto? Mica siete una coppia… o sì?“. Questa la replica dell’ex gieffino:

“Voglio chiarire questa cosa, grazie per la domanda. Io, i miei migliori amici Lorenzo e Isaac, e Vittorio siamo eterosessuali. Non è che non esistono amicizie belle tra eterosessuali maschi.

Non è che se Vittorio viene a vivere da me perché deve lavorare a Milano allora siamo una coppia. No, questa cosa deve finire. Noi siamo eterosessuali, raga”.

Federico Massaro ha quindi messo un punto a tutta la situazione e i fan lo hanno sostenuto apprezzando le sue parole. Adesso chi sognava nella coppia con Vittorio potrà mettersi il cuore in pace sapendo che non potrà mai accadere.