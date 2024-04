L’Isola cambia programmazione: salta la puntata di giovedì! Cosa andrà in onda al suo posto

Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Giovedì 25 aprile non andrà in onda la puntata de L’Isola dei Famosi: quando torna il reality e cosa vedremo al suo posto?

Subisce delle variazioni la programmazione di Canale 5 questa settimana. Giovedì infatti non andrà in onda Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Vladimir Luxuria tornerà con la sesta puntata direttamente lunedì prossimo. Cosa ci sarà al suo posto e perché non viene trasmessa la trasmissione. Tutte le risposte in questo articolo!

Isola dei Famosi non va in onda giovedì

Cambio di programmazione in vista per L’Isola dei Famosi questa settimana, il primo da quando questa nuova edizione ha preso ufficialmente il via, dove abbiamo assistito già a diversi colpi di scena e ritiri. Nel corso della diretta di ieri abbiamo appreso, infatti, che non ci sarà il doppio appuntamento e giovedì non andrà in onda il reality show.

Più volte Vladimir Luxuria ha precisato nel corso della puntata di ieri che il nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi è previsto per lunedì prossimo, dunque il 29 aprile! Come mai? Giovedì è il 25 aprile, anniversario della liberazione d’Italia, quindi per tale ragione non vedremo in onda il reality show.

Ora la domanda è lecita: se L’Isola dei Famosi non la vedremo questo giovedì, cosa andrà in onda al suo posto? Canale 5 sembra abbia optato per un’opzione piuttosto allettante per i telespettatori. Secondo quanto mostrato dalla programmazione del canale, infatti, pare siano previsti ben 3 episodi di Terra Amara, la serie TV turca del momento! Si tratta comunque di una valida alternativa, specie se siete fan della soap opera, una delle più seguite e apprezzate dal pubblico.

In teoria, però, dalla prossima settimana, dovrebbe nuovamente tornare il doppio appuntamento con L’Isola dei Famosi, salvo imprevisti dell’ultimo minuto. Attenderemo, in ogni caso, tutte le indicazioni del caso.

Per poter vedere dunque la nuova puntata con L’Isola dei Famosi ci sarà da avere pazienza fino a lunedì prossimo, quando scopriremo il responso del televoto, che vede in nomination: Daniele, Joe, Khady, Pietro, Rosanna e Sonny (QUI PER VOTARE IL NOSTRO SONDAGGIO).