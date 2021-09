Dove vedere il Grande Fratello Vip 6? Dirette, daytime, streaming e social

1 Grande Fratello Vip 6: prima serata su Canale 5 e repliche

Torna su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Al timone di conduzione ancora Alfonso Signorini, per la terza volta di fila. Al suo fianco due opinioniste come Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, più le due popolari. Ma dov’è possibile vedere il Grande Fratello Vip 6? Partiamo con la diretta della prima serata e le varie repliche. Ecco tutte le informazioni:

Le puntate andranno in onda a partire dal 13 settembre. I giorni di messa in onda sono il lunedì e il venerdì, con un doppio appuntamento in prima serata su Canale 5. L’orario d’inizio è fissato tra le 21:30 e le 21:45 circa.

Se non avete la possibilità di seguire la diretta del Grande Fratello Vip 6 in prima serata, si può usufruire di un altro modo. Anche quest’anno La5 sarà fondamentale in questo: