Le concorrenti di Drag Race Italia

Le riprese di Drag Race Italia sono partite oggi, 6 settembre 2021, e ad annunciarlo ci ha pensato proprio Tommaso Zorzi tramite le sue Stories su Instagram: “Il giorno è arrivato, perché domani inizia Drag Race. Ho un po’ quella roba da notte prima degli esami. Sono un po’ emozionato, ma sono felicissimo“. Sempre in queste ore, inoltre, sembrerebbero essere stati rilasciati dei rumor per quanto riguarda le concorrenti che vedremo in gara. Per il momento, infatti, non si sa assolutamente nulla per quanto riguarda il cast. Gli unici nomi noti sono quelli dei giudici, che inoltre fungeranno anche da presentatori.

Stiamo parlando della drag professionista Priscilla, dell’attrice Chiara Francini e, ovviamente, dell’influencer Tommaso Zorzi. Le registrazioni, in totale, dovrebbero durare circa un mese e le puntate finali saranno 6 dalla durata di 90 minuti circa ciascuna. Queste, inoltre, andranno in onda in anteprima in streaming su Discovery+ nel mese di novembre. In chiaro, su Real Time, invece dovrebbero arrivare più avanti. Probabilmente nel 2022, ma ancora non abbiamo una data precisa. Tornando, invece, alle concorrenti, basandoci sulle indiscrezioni, potrebbero essere spuntati i 10 nomi.

A riportare i rumor ci ha pensato anche BlogTVItaliana. Il sito, infatti, ha trascritto i risultati delle ricerche di una pagina Instagram, la quale avrebbe rivelato i seguenti nomi: Angel McQueen, Divinity, Enzo El Kim, Farida Kant, Gioffrè, La Diamond, Lalique Chouette, Luquisha Lubamba, Nehellenia, Santissima Vicky. Tuttavia, su Youtube, spunterebbe una lista diversa. Alcuni rimarrebbero gli stessi, ma atri sarebbero rimpiazzati da: La Petit Noire, Lina Galore e Sequence’ Knowels.

Quale sarà la verità? Le vere partecipanti a Drag Race Italia le conosceremo soltanto con l’inizio del programma. Non ci resta che attendere maggiori notizie a riguardo. Nel frattempo, Tommaso Zorzi ha annunciato che si prenderà una piccola pausa dai social. Continuate a leggere per scoprire perché…

La pausa di Tommaso Zorzi dai social

Come accennato in precedenza, Tommaso Zorzi si prenderà una piccola pausa dai social, anche se forse si può considerare come una diminuzione del tempo di permanenza su questi. Il motivo lo ha spiegato lui:

Li ho messi un attimino da parte perché mi sto veramente concentrando su tutto il resto. E poi se voglio diventare un conduttore e pretendere di farmi chiamare conduttore è inutile che continui a postare come un influencer, quindi bisogna un po’ tarare le due cose.

Ha, quindi, anche rivelato alcuni dettagli su Drag Race Italia:

Drag Race assorbirà il 99,9% della mia vita. Giriamo ogni giorno, in un mese avrò due, tre giorni liberi e giriamo dalle nove del mattino e probabilmente fino alle nove di sera. È un programma abbastanza totalizzante quando lo giri, è un programma lungo perché poi le ragazze hanno bisogno di tempo per le prove. Le prove durano almeno un paio di giorni e devono avere tempo di confezionare l’abito, eseguire quello che richiede la prova.

Non ci resta che attendere di vedere Tommaso Zorzi e gli altri suoi colleghi alla conduzione di Drag Race Italia. Non appena avremo maggiori informazioni sulla data di rilascio e di messa in onda non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci per non perdervi altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.