Chi è Drusilla Foer? Età, alter ego Gianluca Gori e Instagram

Drusilla Foer età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Drusilla Foer, co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2022, attraverso le informazioni riguardanti la biografia, dov’è nata, dove vive, quanti anni ha. Drusilla è nata a Siena il 23 luglio 1945, ha quindi 76 anni di età ed è del segno zodiacale del Leone. La sua altezza è di 1,85 m, ma non abbiamo informazioni circa il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non ne ha nessuno sul sul suo corpo.

Parlando della sua famiglia, suo nonno produceva vino e fece dei contratti con degli alberghi a Istanbul su un battello che si chiamava Drusilla. In una di queste occasioni sua nonna bevve un un po’ troppo ed ebbe una notte di passione con lui. Dal loro amore nacquero due gemelli: il padre della Foer e la sorella Drusilla. La zia venne a mancare prematuramente a causa di una malattia tropicale e quindi il nome è andato a lei proprio come ricordo.

Drusilla Foer non è figlia unica, ha infatti un fratello di nome Gherardo e due sorelle morte in un incidente aereo. Ha anche due nipoti a cui è legatissima: Ginevra e Giacomo, quest’ultimo fa il tatuatore e con lui condivide l’amore per la letteratura e l’arte. Il padre di Drusilla è un diplomatico, per questo ha vissuto a Cuba, negli Stati Uniti, in Francia e in Belgio. Da dieci anni è tornata in Italia, vive a Firenze ed ha una domestica di nome Ornella con la quale è sempre in conflitto.

L’alter ego Gianluca Gori

Drusilla Foer in realtà è un uomo, o meglio è un personaggio creato da Gianluca Gori (quindi suo vero nome), detto Gigo, nato a Firenze nel 1967 sotto il segno della Vergine e ha 54 anni. Si è diplomato all’Istituto d’Arte di Firenze e ha lavorato come fotografo, attore, cantante e performer. Della sua vita privata non sappiamo niente. Ha creato il personaggio di Drusilla all’inizio degli anni 2000, ma non parla mai di lei. Ed infatti da molti anni nelle interviste si mostra sempre e solo come la Foer. In un’intervista al quotidiano Il Tirreno Gianluca Gori ha detto:

“Quando ho scoperto un personaggio così chiaro, così libero, ho pensato che tutti dovessero conoscerla e ho spinto la signora a farsi più visibile. Ammetto che vorrei essere come lei.”

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Drusilla Foer possiamo dirvi che è stata sposata ben due volte. Il primo matrimonio è stato quando era giovanissima con un texano. Lei però lo definisce un uomo “orrendo” perché era un po’ spaccone e arrogante. Allo stesso tempo le piaceva il suo lato macho poiché era un ex pugile.

Successivamente Drusilla è stata sposata con Hervé Foer Dufur col quale viveva in Belgio. L’uomo è venuto a mancare prematuramente, quindi dopo la morte del marito lei è tornata in Italia. Attaulmente non è fidanzata con nessuno. Dice di aver “messo il cuore in pensione”. Ha comunque un corteggiatore, un signore che le porta una bottiglia di brodo ogni settimana.

Dove seguire Drusilla Foer: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio Drusilla Foer, è possibile seguirla sui social? Ovviamente sì e ci sono vari profili e pagine per vedere quello che fa. Partiamo dal suo proflo Instagram che in poco tempo ha raggiunto un altissimo numero di seguaci. Qui pubblicizza molto i suoi spettacoli a teatro, i suoi lavori e pubblica anche qualche video sketch.

Molto seguita è anche la sua pagina Facebook piena di video delle scenette che propone. E anche qui non mancano i post inerenti i suoi spettacoli. Ma per rimanere sempre aggiornati sui suoi lavori c’è anche il sito internet ufficiale.

Infine per vedere tutti, ma proprio tutti i suoi video, potete iscrivervi al suo Canale Youtube dove Drusilla carica tutto quello che fa sul web.

Lavoro e carriera

In tutti questi anni Drusilla Foer ha fatto molti lavori in giro per il mondo. Ad esempio a New York aveva un negozio di abiti usati e qui si incontravano scrittori e cantanti. Proprio in questo modo ha conosciuto una delle sue migliori amiche: Tina Turner.

La carriera di Drusilla è decollata prima con piccoli successi sul web e poi approndando in TV. A teatro ha iniziato un tour con lo spettacolo Eleganzissima con lei totalmente protagonista. Ed ha recitato anche al cinema nel film Magnifica Presenza con Elio Germano. Nell’autunno del 2021 ha pubblicato un libro dal titolo Tu non conosci la Vergogna. Qui ha raccontato i luoghi, gli incontri e i sentimenti della sua vita.

Programmi TV

Nel 2012 Drusilla Foer ha avuto il suo primo programma e cioè The show must go off di Serena Dandini. Nel 2017 ha sostituito Mara Maionchi a Strafactor ed è stata ospite fissa nel salotto del programma La repubblica delle Donne. Nel 2020 è stata intervistata nello show Oggi è un altro giorno.

Drusilla Foer a Sanremo 2022

A febbraio 2022 Drusilla Foer viene scelta da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Sarà sul palco dell’Ariston durante la terza serata della kermesse musicale, in onda giovedì 3 febbraio.

In merito alla sua presenza al Festival di Sanremo 2022, Drusilla al magazine di TV Sorrisi e Canzoni ha dichiarato:

“Ho risposto subito di sì, ovviamente. Alla mia età bisogna cogliere al volo occasioni come queste. Ogni lasciata è persa e perdere questa sarebbe sciocco. Poi mi tranquillizzano la gentilezza di Amadeus e la sua disponibilità al gioco.”

Le altre donne co-conduttrici al Festival di Sanremo 2022 che affiancano Amadeus sono: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

