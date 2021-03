1 Drusilla Gucci e Patrizia Reggiani sono parenti

Come ben sappiamo tra i protagonisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi c’è anche Drusilla Gucci, che in queste ore si sta già mettendo in gioco. Tuttavia la modella attualmente è in nomination insieme al Visconte Ferdinando Guglielmotti e nel corso di questa seconda puntata del reality scopriremo chi tra i due dovrà definitivamente lasciare la trasmissione condotta da Ilary Blasi.

Nel mentre il web in queste ore ha ricostruito l’albero genealogico della famiglia Gucci. A quel punto diversi utenti hanno ricordato come Drusilla abbia una parentela con Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio. Proprio in queste settimane l’ex consorte del noto stilista è al centro dell’attenzione mediatica. Nei prossimi mesi infatti uscirà nei cinema di tutto il mondo il film House of Gucci, con protagonista Lady Gaga che vestirà proprio i panni della Reggiani.

Ma che parentela c’è da Drusilla Gucci e Patrizia? Il bisnonno della modella, Aldo Gucci, era il fratello di Rodolfo Gucci, padre di Maurizio, ex marito della Reggiani. Tra la concorrente de L’Isola dei Famosi e Patrizia c’è dunque una parentela lontana, e non è chiaro se le due si siano mai conosciute.

Drusilla è infatti nata nel 1995, anno in cui Maurizio venne assassinato. Che nel corso della sua partecipazione al reality Mediaset la Gucci abbia modo di parlare della sua famiglia? Non resta che attendere per scoprirlo.