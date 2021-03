Chi è Drusilla Gucci? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Conosciamo meglio Drusilla Gucci, naufraga dell’Isola dei famosi 2021, attraverso la sua carriera, la biografia, la vita privata e Instagram.

Chi è Drusilla Gucci

Drusilla Gucci età, altezza e biografia

Scopriamo qualcosa in più sul Drusilla Gucci, naufraga dell’Isola dei famosi 2021. Drusilla è nata nel 1994 a Firenze e ha 26 anni d’età. La sua altezza è 1.66 m mentre non abbiamo informazioni sul suo peso.

Drusilla è la figlia di Umberto e Stefania Gucci, dunque è la pronipote dello stilista Guccio Gucci, celebre fondatore dell’omonimo marchio italiano. Drusilla ha una grande passione per la lettura e per la scrittura, oltre che per i cavalli.

La ragazza è una grande amante di tutti gli animali e ha dichiarato che donerà il montepremi, qualora vincesse, a un’associazione che si occupa della salvaguardia degli animali. Ama il Natale ed è una persona avventurosa.

Vediamo adesso la sua carriera.

La carriera di Drusilla Gucci

Drusilla Gucci è la figlia di Umberto e Stefania Gucci, tuttavia non lavora nell’azienda di famiglia visto che la Gucci Group non è più controllata dalla famiglia, visto che il marchio è passato alla Holding Francese Kering.

La grande passione di Drusilla, diversamente da come potrebbe suggerire il cognome, non è la moda ma la lettura e la scrittura.

Il suo sogno è quello di scrivere libri, tuttavia al momento non è noto se siano stati redatti alcuni scritti a suo nome. Estranea dal mondo della televisione, non abbiamo molte informazioni riguardo la carriera di Drusilla Gucci.

Ma vediamo adesso la sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Drusilla Gucci non abbiamo molte informazioni.

Sulla sua sfera sentimentale non sappiamo se al momento sia impegnata o meno, anche se dal suo profilo Instagram non sembra emergere alcun fidanzamento.

La partecipazione all’Isola dei Famosi la metterà sotto i riflettori, di conseguenza se sapremo qualcosa in più su di lei non esiteremo a darne informazione.

Ma scopriamo dove seguirla sui social.

Dove seguire Drusilla Gucci: social e Instagram

Ora che conosciamo meglio chi è Drusilla Gucci, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram, che conta più di 8mila followers.

Drusilla è molto attiva sui social, in cui condivide parecchie foto della sua vita privata e delle sue passioni. L’ultimo scatto pubblicato riguarda proprio la lettura. Drusilla Gucci ha postato una foto mentre legge un libro, scrivendo:

“Il semplice gesto di aprire un libro regala una libertà illimitata. La carta e l’inchiostro, come una formula magica, possono trasportare in mondi lontani, così lontani da essere sparsi nell’universo, o sommersi nelle curve polverose della storia. Leggere non serve a passare il tempo, insegna ad espandere le concezioni mentali, a conoscere e rispettare culture diverse dalla propria, ad assaporare esperienze che al momento non si possono vivere. Ma soprattutto stimola la riflessione e l’immersione nel proprio io. Leggere è innanzitutto un viaggio dentro se stessi ed un imparare a nuotare nell’oceano della fantasia.”

E visto che adesso è uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2021, ecco la sua esperienza nel programma.

Drusilla Gucci all’Isola dei famosi 2021

Drusilla Gucci è una dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2021. Il programma, condotto per la prima volta da Ilary Blasi, inizia la messa in onda lunedì 15 marzo. E come inviato c’è Massimiliano Rosolino.

Per Drusilla questa nuova avventura è un bel modo per rimettersi alla prova e cercare di superare i propri limiti. Ma se dovesse vincere l’Isola dei Famosi cosa farebbe? La Gucci ha dichiarato che donerebbe il montepremi vinto all’associazione animale 42Zampe.

Senza dubbio l’emozione non manca e quindi restiamo in attesa di scoprire come sarà in grado di gestire questa nuova esperienza.

Ma conosciamo anche tutti gli altri naufraghi.

I concorrenti dell’Isola dei famosi 2021

Ecco chi sono tutti i naufraghi dell'edizione 2021 dell'Isola dei famosi:

Vediamo quindi il percorso di Drusilla Gucci nel reality…

Il percorso di Drusilla Gucci

L’avventura di Drusilla Gucci all’Isola dei famosi 2021 inzia ufficialmente lunedì 15 marzo. Vedremo come andrà il suo percorso. Riuscirà ad arrivare fino alla fine e ad aggiudicarsi la vittoria finale? Non ci resta che aspettare per saperlo. Nel frattempo facciamo a lui e agli altri naufraghi i migliori auguri per la loro nuova esperienza.

(IN AGGIORNAMENTO)

