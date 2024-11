Al concerto di Laura Pausini a Roma due fan si sono messe a litigare, mentre lei intonava Vivimi, uno dei suoi brani più celebri. La cantante è intervenuta per poi interrompere l’esibizione.

Laura Pausini interrompe il concerto per una lite

Due notti indimenticabili al Palazzo dello Sport a Roma il 18 e 19 novembre, quando numerosi fan di Laura Pausini sono accorsi per assistere ai suoi concerti. Un live in cui l’artista, nonostante febbre e influenza, ha dato tutta sé stessa (anche se ora è stata costretta a fermarsi qualche giorno per recuperare le forze).

Laura Pausini ha ripercorso la sua straordinaria carriera tra successi del passato e alcuni brani recenti. Dopo la sorpresa di Aiello sul palco durante la prima serata romana, non sono mancati altri momenti indimenticabili, che chi la segue conserverà nel cuore. Proprio nel corso del secondo appuntamento, però, la cantante ha dovuto fermarsi per qualche secondo, costretta da un diverbio in corso.

Come si vede dal video stava intonando una delle perle del suo repertorio scritta da Biagio Antonacci, ovvero Vivimi. Una pietra miliare del percorso artistico di Laura Pausini che è stato però interrotto improvvisamente. Mentre cantava infatti si è fermata e ha chiesto alla sua band di aspettare qualche istante. La Pausini ha fatto la cronistoria di ciò che si è trovata davanti: due fan adulte (e mamme) che litigavano tra loro.

Per tale ragione ha voluto parlare direttamente con loro e sincerarsi che tutto potesse risolversi nel migliore dei modi. Così Laura Pausini ha stoppato tutto e ha preso immediatamente la parola, spiegando quanto segue:

“Stop, cosa c’è? Qualcosa che non va? Con chi stai litigando? Non litigate per favore. Come vi chiamate? Beatrice e Giulia datevi la mano, chiedetevi scusa a vicenda, per favore. E tu come ti chiami? Valentina hai visto una scena che non è bella. Non importa chi ha torto o chi ha ragione, ma questo ti aiuterà a diventare grande e buona. Non che le altre persone non lo siano. Ma a volte quando siamo adulti ci viene il sangue alla testa. Siamo del Toro, però cerchiamo di non litigare mai”

Questo ha sollevato l’applauso del pubblico presente in studio, le due ragazze hanno fatto pace e Laura Pausini dopo averle chiesto cortesemente di non discutere in un momento così speciale, è tornata alla sua musica.

Un gesto molto apprezzato dal pubblico. Ciò dimostra come Laura Pausini dal palco sia sempre molto attenta a quel che succede tra i suoi fan e se qualcosa non va si ferma per risolvere il problema.