Laura Pausini, nel corso di una tappa dei suoi concerti, ha fatto una dolce dedica a Holden. Ecco il video del momento in cui stava cantando il noto brano “Il nostro amore quotidiano“.

La dedica di Laura Pausini a Holden

In queste ultime settimane si è parlato molto di Laura Pausini per alcune scelte fatte in relazione al suo tour. La cantante ha scelto infatti alcuni ex allievi di Amici per aprire i suoi concerti e, inoltre, ha selezionato Nicholas Borgogni per ballare insieme al suo corpo di ballo.

Nella sua stessa edizione abbiamo potuto vedere anche il talento di Holden, un giovane cantautore figlio del compagno della Pausini. L’ex alunno è riuscito ad arrivare in finale al Serale lo scorso anno ma non è riuscito a vincere perché a trionfare è stata Sarah Toscano.

Holden però oggi ha un grande seguito e le sue canzoni sono apprezzate in tutta Italia. Il suo tour sta per cominciare e per tale ragione Laura Pausini gli ha fatto una dedica speciale. Durante una delle sue tappe, come vediamo dal video qui sotto, ha cantato “Il nostro amore quotidiano” e nel bel mezzo della strofa ha aggiunto: “Domani Holden canta a Bari“.

Tutto questo è stato reso ancora più emozionante dal fatto che l’ex allievo di Amici era lì presente. Tutto il pubblico ha urlato per l’entusiasmo e in molti si sono commossi per questa dedica del tutto inaspettata nel bel mezzo dell’esibizione. Alcuni utenti del web ritengo, inoltre, che in questo modo abbia dedicato a lui il brano che stava cantando per l’affetto he prova nei suoi confronti.

no raga io sono troppo sensibile ma vi rendete conto che ieri laura ha fatto la dedica ad holden e lui era lì😭😭😭😭😭😭😭 piango li amo troppissimo pic.twitter.com/YgXIkb1abP — about_any (@aboutany_) November 16, 2024

