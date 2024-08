I Duran Duran ricevono il prestigioso Premio Malafemmena, e lo rendono noto

attraverso la loro pagina ufficiale sui social.

I Duran Duran sono onorati di aver recentemente ricevuto il Premio Malafemmena, ideato dalla giornalista Barbara Carere e organizzato da B&G Art Event Communication con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

Il Premio Malafemmena è dedicato al grande attore napoletano Antonio De

Curtis. Da venti edizioni è assegnato a personaggi illustri del mondo

della musica, dello sport, dell’arte, della cultura, della medicina e

dell’imprenditoria… e ora, ai Duran Duran!!

“Grazie mille a Barbara, alla B&G Art Event Communication e al Turismo del

Comune di Napoli per questo premio”.

Barbara Carere e Simon Le Bon

Le parole dell’organizzatrice

L’organizzatrice del Premio, la giornalista Barbara Carere, ha aggiunto a queste parole:

“Sono davvero emozionata e felice che un gruppo storico come in Duran Duran, icone degli anni ’80/90 che ancora oggi scalano le vette delle classifiche e riempiono stadi registrando continui sold out per ogni data dei loro tour, abbia riconosciuto l’importanza del premio apprezzandolo molto. Segno che il Premio Malafemmena, volto a promuovere la cultura e l’arte della nostra Napoli, sta avendo sempre più consensi a livello internazionale.

Ringrazio per il patrocinio l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, sempre molto attenta a promuovere eventi che divulghino la nostra cultura e la nostra arte favorendo il turismo. Che cosa potrei aggiungere? Solo che la determinazione, la passione e l’amore sono sempre ripagati: Grazie grazie grazie”.