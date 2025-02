Durante la loro permanenza in albergo i Duran Duran pare siano stati un po’ troppo rumorosi a causa delle prove. Selvaggia Lucarelli, che ha giustamente sentito tutto, gli ha lasciato un bigliettino sotto la porta.

Selvaggia Lucarelli lascia un bigliettino ai Duran Duran

Grande serata ieri sera al Festival di Sanremo 2025. Ospiti internazionali della serata i Duran Duran. La storica band è salita sul palco non solo per un medley con alcuni dei loro successi storici, ma anche per l’esibizione insieme a Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin. È successo un po’ di tutto durante il loro momento, che ha coinvolto anche la talentuosa e simpaticissima Katia Follesa.

Ma c’è stato un altro momento durante la permanenza in Italia del gruppo. Pare infatti che Selvaggia Lucarelli abbia vissuto una piccola disavventura con la band, mentre si trovavano in albergo. La rivelazione è arrivata in puntata al Dopo Festival.

Nel corso dell’appuntamento Alessandro Cattelan ha ironizzato con Katia Follesa su quanto successo sul palco dell’Ariston, per poi fare la rivelazione su quanto successo con la giornalista:

“Se stasera dovesse andare benissimo e dovessi andare in camera di Simon Le Bon, se quando entri trovi per terra un fogliettino di carta, strappalo subito perché lo ha lasciato Selvaggia Lucarelli oggi, perché i Duran Duran facevano troppo rumore. Gli ha lasciato un bigliettino con scritto ‘Shut the f*** up'”.

Selvaggia Lucarelli non ha ovviamente smentito ed è scoppiata in una risata, confermando la vicenda, ma non il bigliettino. Pare però che non sia stata direttamente lei a scriverlo, ma il suo compagno Lorenzo Biagiarelli, come spiegato da lei stessa: “Il mio fidanzato ha lasciato un messaggio in inglese con scritto ‘Basta fare casino’. Vent’anni fa avrei lasciato un altro tipo di biglietto, adesso gli dico di farmi dormire”.

Selvaggia che lascia il foglietto "Shut the fuck up" ai Duran Duran in albergo vi scongiuro 💀#Sanremo2025 #DopoFestival pic.twitter.com/YFcIeINqFu — (@SimoLongobardi) February 14, 2025

Presente al Dopo Festival anche Andrea Laffranchi del Corriere della Sera, che a proposto ha aggiunto un dettaglio dopo quanto raccontato da Selvaggia Lucarelli:

“Vorrei aggiungere un piccolo dettaglio sui Duran Duran. Quando sono arrivati in albergo, Simon è stato portato a vedere la camera. L’ha guardata, non l’ha ritenuta all’altezza e ha detto “Questa no”. Il direttore lo ha portato in un’altra camera al secondo piano. Non gli piaceva neanche quella. Lo hanno portato al quarto piano. In tutto questo trambusto, a un certo punto esce Lucio Corsi, apre la porta e dice: “Che è tutto sto casino?”.

Di tutta risposta la Lucarelli dopo le parole ha esclamato: “Lo vedi che non vivo di fantasie?”, ha concluso.

Insomma un siparietto davvero curioso.