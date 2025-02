Ieri sera mentre su Rai 1 andava in onda il terzo appuntamento del Festival di Sanremo 2025, su Canale 5 c’era una nuova diretta del Grande Fratello. Ecco cosa è accaduto e gli ascolti.

Crollano gli ascolti del Grande Fratello

Manca ormai poco più di un mese alla finale del Grande Fratello e il cerchio inizia a stringersi. Pochi giorni fa infatti è stato eletto il primo finalista di questa lunghissima edizione. A volare direttamente all’ultima puntata del reality show è stato Lorenzo Spolverato, che per le prossime settimane dunque potrà tirare un sospiro di sollievo. Ieri sera nel mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova a puntata del programma, che ha deciso di sfidare il terzo appuntamento del Festival di Sanremo 2025.

Anche quest’anno dunque Mediaset ha voluto sfidare la kermesse musicale, che da sempre è l’evento italiano più seguito al mondo. Carlo Conti intanto sta registrando ascolti da capogiro e di certo le aspettative non sono state deluse. Ma cosa è accaduto ieri sera e quali sono stati i dati? Andiamo a scoprirlo.

La terza serata del Festival della canzone italiana ha registrato 10.700.000 spettatori con il 59.8% di share. Ma quali sono stati invece gli ascolti della diretta del Grande Fratello? A causa della kermesse musicale i dati del reality show sono ovviamente calati. Il programma condotto da Alfonso Signorini ha raggiunto 1.230.000 spettatori con uno share del 7.65%.

Di certo la scelta di sfidare il Festival di Sanremo è stata audace e coraggiosa. Come è ben noto infatti da sempre nella settimana della kermesse le reti decidono di mettere in pausa le loro programmazioni tradizionali, per evitare la sfida diretta con la manifestazione. Lunedì nel mentre su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con il GF, durante il quale non mancheranno dei nuovi colpi di scena.