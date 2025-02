La terza puntata di Sanremo 2025 si è impreziosita della presenza dei Duran Duran, che insieme a Victoria De Angelis hanno fatto impazzire la sala del Teatro Ariston!

Victoria De Angelis suona con i Duran Duran

Damiano David è stato grande protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, ma anche la terza promette delle grosse sorprese! Questo perché un altro membro dei Maneskin, parliamo di Victoria De Angelis, ha conquistato il Teatro Ariston come solo lei sa fare! Armata del suo inseparabile basso, l’artista è apparsa dietro al led e ha regalato grande spettacolo!

LEGGI ANCHE: Mahmood e Geppi Cucciari pazzi per i Coma Cose, improvvisano la coreografia di Cuoricini (VIDEO)

Victoria De Angelis ha infatti accompagnato niente di meno che i Duran Duran, super ospiti di questa serata incredibile! A rivelare l’indiscrezione per prima era stata Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter. Era giunta voce infatti che la musicista si trovasse in città e che la sua presenza sarebbe stata una vera sorpresa. Nel pomeriggio poi la giornalista Rosanna Cacio de La Volta Buona ha intercettato la bassista e ne ha così confermato la sua partecipazione al Festival di Sanremo!

Ma cosa ha suonato Victoria De Angelis con i Duran Duran al Teatro Ariston? La band e la musicista hanno reso omaggio ai Talking Heads con la cover di Psycho Killer. Peraltro per chi non lo ricordasse nel 2023 il gruppo aveva chiamato Victoria De Angelis per suonare insieme il brano e inserirlo nel loro disco. Si è trattata di una collaborazione nata dal grande interesse che Victoria e i Maneskin avevano suscitato nei Duran Duran.

E durante la terza serata ecco il tributo speciale che ha fatto impazzire l’intero Teatro Ariston. Victoria e i Duran Duran hanno fatto letteralmente ballare e cantare tutta la platea del Teatro Ariston! Un momento ricco di energia che resterà senza dubbio nella storia di questo Festival di Sanremo 2025.