È il numero 9 della Juventus e uno degli attaccanti più apprezzati e seguiti. Dusan Vlahovic pensate di conoscerlo davvero? Ecco tutto ciò che lo riguarda da vicino come età, fidanzata, carriera e Instagram dove poterlo seguire.

Chi è Dusan Vlahovic

Nome e Cognome: Dusan Vlahovic (in serbo Dušan Vlahović)

Data di nascita: 28 gennaio 2000

Luogo di nascita: Belgrado

Età: 24 anni

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Peso: 88 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: calciatore

Fidanzata: Dusan non dovrebbe essere fidanzato

Figli: Dusan non ha figli

Tatuaggi: Dusan non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @vlahovicdusan

Dusan Vlahovic età, altezza e biografia

La biografia di Dusan Vlahovic cosa ci dice? Quanti anni ha e dov’è nato? È nato il 28 gennaio 2000 a Belgrado sotto il segno dell’Acquario. La sua età oggi è di 24 anni.

Quanto è alto Vlahovic e qual è il suo peso? L’attaccante è alto 1 metro e 90 centimetri e un peso pari a 88 kg.

Della sua famiglia possiamo ancora dire che è figlio di Miloš e Sladjana, il cantante ha una sorella di nome Andjela. Ha un forte legame con i suoi cari, compreso i suoi nonni e il suo entourage. Anche con il suo procuratore ha un legame fraterno.

Per quanto riguarda il percorso di studi, prima di dare il via alla sua carriera da calciatore, Dusan Vlahovic è stato iscritto alla facoltà di medicina all’Università di Belgrado. Idea fatta per avere un piano B nel caso in cui non fosse riuscito a sfondare nel mondo del calcio.

Vita privata: Vlahovic ha una fidanzata?

Per quanto riguarda invece la vita privata non sappiamo se oggi Dusan Vlahovic ha o meno una fidanzata. Si era parlato di una frequentazione con Vanja Bogdanovic, ma da diverso tempo non si vedono più insieme.

In generale la vita privata dell’attaccante della Juventus è sempre stata molto discussa. Dalla presunta frequentazione con Mariasole Pollio così come il dubbio flirt Carolina Stramare.

Dove seguire Dusan Vlahovic: Instagram e social

Se siete interessati all’attaccante serbo, potete seguirlo sui social. Dusan Vlahovic è molto presente in particolare su Instagram, dove posta tutto ciò che riguarda il suo lavoro e le sue partite con la Juventus e la Serbia.

Non traspare troppo della sua vita privata.

Carriera

Soffermandoci sulla carriera di Dusan Vlahovic sappiamo che fin da bambino è sempre stato appassionato di sport. Da ragazzino aveva una predisposizione verso la pallacanestro, prima di concentrarsi poi sul calcio.

Attaccante dal fisico possente e dotato di grande tecnica, Dusan ha esordito nel settore giovanile dell’OFK Belgrado dal 2000 al 2014, successivamente per altri 4 anni al Partizan fino al 2018 nelle giovanili e fino al 2022 in prima squadra. Infine dal 2018 al 2022 sempre diviso tra squadra giovanile e prima squadra.

Dal 2022 invece è legato alla Juventus.

È diventato con il tempo anche un punto fermo della Nazionale della Serbia.

Infine ricordiamo che sul suo palmarès, vanta premi individuali individuali e di gruppo sia individualmente che di gruppo con Fiorentina, Partizan e Juventus.