Chi è Carolina Stramare? Età, altezza e Instagram

Andrea Sanna | 9 Marzo 2023

Chi è

Conosciamo più da vicino Carolina Stramare, Miss Italia 2019 e concorrente oggi della nuova edizione di Pechino Express: l’età, l’altezza, la vita privata e profili Instagram e social dove seguirla.

Chi è Carolina Stramare

Nome e Cognome: Carolina Stramare

Data di nascita: 27 gennaio 1999

Luogo di Nascita: Genova

Età: 22 anni

Altezza: 1 metro e 79 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Acquario

Professione: ex Miss Italia, modella e influencer

Fidanzato: Carolina dovrebbe essere single

Tatuaggi: Carolina ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @carolinastramare

Carolina Stramare età e altezza

Quanti anni ha e dov’è nata Carolina Stramare? La modella è nata a Genova, ma originaria di Vigevano (Pavia). La sua età è di 22 anni. L’altezza dell’ex Miss Italia è di di 1 metro e 79 centimetri.

Fisico mozzafiato, occhi dello stesso colore dello smeraldo e sorriso da perder la testa, è lei che ha conquistato i giudici è il pubblico da casa per la vittoria di Miss Italia 2019.

Ma vediamo qualcosa sulla sua vita privata…

Vita privata

Carolina è diplomata al Liceo Linguistico e attualmente sta frequentando un corso di formazione grafica e progettistica all’Accademia di Belle Arti di Sanremo.

Della sua vita privata di Carolina Stramare sappiamo che lavora come modella e pratica equitazione a livello agonistico. Suo nonno prima di trasferirsi in Liguria (terra natale della Stramare), viveva a Col de Roer.

Da un anno purtroppo è orfana di madre, venuta a mancare dopo un brutto male. Ecco come ha parlato di lei:

«Per me era, oltre che una madre, anche un’amica vera. E nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo».

Ha raccontato.

Il papà di Carolina Stramare si chiama Romeo e nella vita fa il mobiliere ed è molto conosciuto a San Lorenzo al Mare. Spera un giorno di seguire le sue orme e diventare esattamente come lui. Da grande, infatti, vorrebbe seguire l’attività di famiglia.

Ama le cose semplici, è una ragazza positiva e solare, è molto sicura di sé è ha un debole per le persone sincere e dagli occhi buoni, questo è ciò che si apprende dal sito di Miss Italia. Tra l’altro pare sia molto brava tra i fornelli e segue con grande interesse la moda e partecipa a eventi e sfilate.

Le piace molto viaggiare e trascorre tanto tempo con la famiglia.

Ma per quanto riguarda a vita sentimentale? Carolina Stramare ha un fidanzato? Ha avuto una relazione con Alessio Falsone, ex giocatore e imprenditore. Poi le sono stati attribuiti vari flirt con altri calciatori (e non solo), da Vlahovic a Radu. Alcuni smentiti e altri mai confermati. Oggi dovrebbe essere single.

Dove seguire Carolina Stramare: Instagram e social

Sono all’incirca 472 mila i followers che conta sull’account ufficiale di Instagram, Carolina Stramare, l’ex Miss Italia 2019.

A breve è possibile possa aprire dei profili ufficiali anche negli altri social.

Qui la giovane ama mostrarsi in tutto il suo splendore attraverso scatti di servizi fotografici e momenti in compagnia del suo fidanzato o persone a lei care.

Attraverso i profili social ha anche raccontato tutto il percorso che l’ha portata fino alla fase finale della manifestazione.

Carriera

Cosa sappiamo della carriera di Carolina Stramare? Prima di diventare Miss Italia, si è fatta conoscere nel mondo della moda come modella, posando e lavorando per brand di diversi ambiti.

Carolina Stramare a Miss Italia 2019

Ancor prima di partecipare a Miss Italia 2019, al Lido di Bellagio, Carolina ha vinto Miss Eleganza Lombardia, per aggiudicarsi poi il titolo di Miss Lombardia 2019.

Come ogni anno anche in questo 2019 la manifestazione dedicata a Miss Italia è stata davvero combattuta. La trasmissione, per l’occasione è tornata su Rai 1, dopo alcuni anni lontana dalla rete di viale Mazzini.

Sono partite in 80 ragazze nella serata di ieri (scelte appunto per festeggiare gli anni delle edizioni), siamo passati prima a 40, poi a 20 e ancora 10, fino a restare in 3.

A contendersi la vittoria finale le prime due scelte dal televoto, vale a dire: Serena Petrialia (la numero 60), Sevmi Fernando (la numero 62). La giuria ha ripescato un’altra delle ragazze presenti, proprio la numero 3; Carolina Stramare. A trionfare è stata proprio quest’ultima, seguita da Serena e Sevmi.

Isola dei Famosi

Nel 2021 Carolina Stramare avrebbe dovuto partecipare a L’Isola dei Famosi. L’esperienza, però, è stata interrotta ancor prima di cominciare. Ha dovuto rinunciare.

Carolina Stramare a Pechino Express

Due anni più tardi, nel 2023, per Carolina Stramare si presenta l’occasione di partecipare a Pechino Express.

La modella ha deciso di prendere parte all’adventure show insieme a Barbara Prezja. Come se la caveranno?

I concorrenti di Pechino Express

In attesa di scoprire come si evolveranno le dinamiche della trasmissione, scopriamo ci sono tutti i protagonisti di Pechino Express 2023:

Tra le coppie una sola riuscirà ad ottenere la vittoria finale! Chi sarà?

Il percorso di Carolina Stramare a Pechino Express

Infine ripercorriamo alcune delle tappe principali del percorso di Carolina Stramare a Pechino Express. Qui di seguito alcuni dettagli.

