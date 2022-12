Ecco dove passare il Capodanno: i consigli di Mattia Pagliarulo

Spettacolo

Redazione | 28 Dicembre 2022

Splendida come un diamante, elegante come una regina. Silvana Germoglio, modella, indossatrice e attrice è un astro che, nonostante la meravigliosa età, domenica 11 dicembre, nell’ambito della finalissima del concorso di bellezza Lady Show 2022 è riuscita a sbaragliare trentasei concorrenti e ad aggiudicarsi una delle fasce più importanti, quella di Lady Portamento.

“Sono strafelice di questo ennesimo riconoscimento”, afferma, “la passerella è la mia passione e tanti anni nel mondo della moda, più di cinquanta, sono serviti. In molti mi considerano una donna di classe, elegante e mi gratifica, mi fa sentire ammirata”.

Soprannominata la Miss delle Miss, Silvana negli ultimi anni ha collezionato oltre 150 tra fasce e corone, in diversi concorsi.

La sua carriera inizia giovanissima, con scuole di portamento, di recitazione e dizione. Numerosi lavori come modella e la partecipazione, a diciassette anni, a Miss Italia a Salsomaggiore, entrando nella rosa delle cento finaliste con la fascia di Miss Cinema Lombardia.

Da quel momento arrivano le proposte di ruoli al cinema, a teatro e in TV, in particolare a Canale 5 e al fianco di Sandra e Raimondo in Casa Vianello. Insomma, come Silvana stessa dice: “Mai arrendersi, la vecchiaia può aspettare”.

a cura di Mattia Pagliarulo