Ed Sheeran parla dei Maneskin e rivela cosa pensa di loro

1 Parla Ed Sheeran

Giornate intense, le ultime, per Ed Sheeran. Solo la scorsa settimana l’amato cantante sarebbe dovuto arrivare a Che Tempo Che Fa come ospite internazionale della trasmissione di Fabio Fazio. Tuttavia a pochissime ore dalla partenza per l’Italia è risultato essere positivo al Covid, e attualmente è in isolamento. Nella giornata di ieri intanto Ed ha pubblicato il suo nuovo album di inediti, Equals (=), che sta già scalando le classifiche. Sheeran così ha iniziato una serrata promozione rigorosamente online, essendo malato, e in queste ore ha avuto modo di rilasciare una lunga intervista a FanPage.

Nel corso della chiacchierata, Ed Sheeran ha parlato non solo del suo nuovo disco, ma anche dei Maneskin, svelando cosa ne pensa di loro. Come è noto la band in questi mesi ha raggiunto le vette di tutte le principali classifiche mondiali, anche quelle britanniche. Ed così ha detto la sua, e in merito ha affermato:

“Quello che ritengo bellissimo dei Maneskin è che io guardo l’Eurovision Song Contest ogni anno e ci sono due tipi di canzoni. Quelle scherzose che tutti amiamo, divertenti, come quella della Germania dove il ragazzo canta con un hot dog e una mano, o ci sono quelle canzoni serie che emergono e che sono davvero pazzesche. Ma quello che avevano i Maneskin era l’intero pacchetto, prima di partecipare. ⁣Non avevano solo una canzone, ma un insieme di cose. Quindi si sono mostrati come una band molto molto legata, che suonava in giro per l’Italia ottenendo un grande successo, che aveva 4, 5, 6 canzoni fortissime già pronte per essere pubblicate”. ⁣

Ma non è tutto. Scopriamo che altro aggiunge Ed Sheeran sui Maneskin e sulla loro vittoria all’Eurovision Song Contest 2021.