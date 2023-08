NEWS

Andrea Sanna | 28 Agosto 2023

Antonella Fiordelisi

Le parole di Matteo Diamante

In queste ore Matteo Diamante con il suo pensiero pare abbia fatto arrabbiare i fan dei Donnalisi. L’influencer, esattamente come i supporter della coppia, ha sperato in un possibile riavvicinamento tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ma così non è stato.

In risposta ad alcuni fan Matteo Diamante ha sbottato contro una schiera di utenti che lo stavano insultando: “IN COSA STATE ANCORA SPERANDO SE MANCO CI SONO RIUSCITO IO?”. L’ex vippone ha spiegato che molti di loro sperano in qualcosa che, purtroppo, non esiste più.

Poco dopo sempre Matteo Diamante, infastidito, ha voluto fare delle precisazioni. Parole che hanno in qualche modo stroncato i fan Donnalisi che vorrebbero tanto rivedere insieme Edoardo e Antonella. Matteo ha detto di aver sempre provato a far ragionare entrambi ma con scarsissimi risultati: “NON CI SARÀ MAI PIÙ NIENTE”, ha ribadito. Secondo il suo parere, tra l’altro, entrambi un domani confermeranno la sua versione.

Matteo Diamante è certo che non si tratta di riservatezza o teorie inesistenti. Sostiene non ci sia davvero alcun margine di ritorno, spiegando di non voler più essere accostato a questa storia:

“HO SPERATO ALMENO IN UNA LORO AMICIZIA, MA DA AMICO DI ENTRAMBI, SPERO PERÒ CHE VADANO PER LA LORO STRADA DA SOLI, PER LA LORO SALUTE E IL LORO BENE. SE LI VEDO FELICI COSÌ,SONO FELICE ANCHE IO. Con i vostri insulti inutili e con i miei per**li, come del vostro parere o le mie battute non si arriva a niente”, ha scritto Diamante.

Lo sfogo di Matteo Diamante su X (Twitter)

Con questo sfogo dunque Matteo Diamante spera di aver messo la parola “fine” alle tante polemiche di questi mesi. In maniera dura, ma decisa, ha detto di non voler essere tirato nuovamente in ballo nella dinamica Antonella-Edoardo. Le sue dichiarazioni, però, hanno diviso gli utenti.