NEWS

Nicolò Figini | 28 Agosto 2023

La foto senza veli di Arisa

Negli ultimi giorni abbiamo scoperto che Arisa non tornerà ad Amici come insegnante di canto, ma si sposterà in Rai per diventare coach della nuova edizione di The Voice Kids. Mentre attende questo nuovo impegno lavorativo, però, la cantante si sta godendo il sole e il periodo di vacanza.

Proprio per tale ragione ha di recente pubblicato degli scatti mentre si rilassa all’aria aperta. Non ci sarebbe niente di particolarmente degno di nota se non fosse che si è mostrata completamente senza veli. I suoi fan sono subito stati conquistati dalla bellezza dell’artista e hanno lasciato moltissimi commenti positivi: “Ti amo, sei unica” o ancora “Hai vinto tutto“.

Vediamo un’immagina mentre è seduta rannicchiata su un muretto e altre due in cui è girata di spalle. Qui sopra vi lasciamo tutte le fotografie. In descrizione, inoltre, con grande ironia ha scritto quello che dovrebbe essere un annuncio per trovare il suo uomo ideale:

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico.

Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO”.

Sicuramente diversi fan di Arisa hanno già commentato che si farebbero avanti se lei volesse accettare il loro corteggiamento. Voi cosa ne pensate degli scatti? Fatecelo sapere con un commento. Seguiteci, nel mentre, per molte altre news.