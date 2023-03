NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Marzo 2023

GF Vip 7

Il confronto tra Edoardo Donnamaria, Antonella e Murgia

Anche questa sera protagonisti del Grande Fratello Vip 7 sono stati Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che ormai da qualche giorno hanno deciso di mettere un punto alla loro storia. Nel corso della diretta così i due Vipponi sono arrivati in studio per avere un confronto a tre con Nicole Murgia, dopo quanto accaduto tra l’attrice e il conduttore. Inizialmente ad avere un faccia a faccia sono stati soltanto i Donnalisi, e proprio Antonella ha affermato:

“Lo amo ancora ma non tornerei insieme a lui. Se ho esagerato? Se l’avesse fatto alla luce del sole, davanti a me, e non in quel momento, io l’avrei accettato, così no. Il contesto non mi è piaciuto. Per adesso giocherò da single. In amore non si può usare solo il cuore, ma anche la testa”.

A replicare è stato anche Edoardo Donnamaria, che ha aggiunto: “Il problema è il nostro rapporto, non il nostro sentimento. Chi può credere che se lo avessi fatto davanti a lei l’avrebbe accettato?”. A quel punto a entrare in studio è stata proprio Nicole Murgia, che si è immediatamente scontrata con Antonella Fiordelisi (QUI per il video). Queste le parole dell’attrice:

“Edo io e te non ci dobbiamo dire niente. Il rapporto lo conosci. Antonella cara, vedrai quando esci. Ti volevo dire solo una cosa. Non voglio scendere al tuo livello, perché ho sentito delle parole brutte il giorno dopo che sono uscita. Ne abbiamo le scatole piene”.

L’analisi di Edoardo su quanto sta succedendo tra lui ed Antonella… #GFVIP pic.twitter.com/VX9pmUHfGC — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2023

Ma cosa accadrà dunque tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? La loro relazione sarà davvero giunta al termine? Non resta che attendere per scoprirlo.