Nicolò Figini | 27 Febbraio 2023

GF Vip 7

La confessione di Edoardo Donnamaria ad Antonella

Questa sera, 27 febbraio 2023, la puntata del Grande Fratello Vip è stata molto dura per Antonella Fiordelisi. Si è parlato, infatti, di ciò che è accaduto nel van qualche notte fa. Non solo dei brutti commenti che sono stati fatti verso alcuni concorrenti, ma anche per quanto riguarda degli atti che avrebbero compiuto Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria.

Loro due, infatti, si sono molto avvicinati. Ultimamente sono stati visti tenersi la mano al tavolo oppure l’attrice si è seduta sulle gambe del volto di Forum per farsi abbracciare. Senza contare l’accusa del web secondo la quale Edoardo avrebbe toccato il seno della Murgia davanti a tutti, anche se di nascosto. In diretta, però, Antonella ha ricevuto una brutta notizia. Durante la pubblicità Donnamaria le ha fatto una confessione: “Mi ha detto che ha toccato le te**e della Murgia”.

A questo punto la Fiordelisi è scoppiata in lacrime. Tornati in onda il conduttore ha separato i tre diretti interessati. Sempre in lacrime, dentro al confessionale, ha detto: “Stavo andando in bagno e mi ha detto che ha toccato le te**e della Murgia, Pensavo scherzasse, te lo giuro. Quella sera nel van! Perché non me l’ha detto subito? Che schifo che mi fa, poi fa a me le prediche su tutto”. Qui sotto il video.

Vedremo come proseguirà la serata per loro tre. La cosa certa è che uno di loro dovrà lasciare la casa. Seguiteci per non perdervi tante altre news.