Alfonso Signorini furioso con Edoardo: “L’educazione non te l’hanno insegnata?”

Debora Parigi | 2 Marzo 2023

GF Vip 7

La ramanzina di Alfonso Signorini ai vipponi

La puntata di questa sera, giovedì 2 marzo, del GF Vip 7 si è aperta con la questione che riguarda Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Per buona parte del tempo i vipponi sono intervenuti sull’accaduto dicendo la propria opinione. Poi Alfonso Signorini ha dato la parola a Sonia Bruganelli che non le ha certo mandate a dire.

Principalmente se l’è rifatta con Edoardo Tavassi trovandolo il più manipolatore nella storia del Grande Fratello. Lui e altri suoi amici hanno cercato di intervenire e per replicare, ma l’opinionista non si è fatta mettere i piedi in testa. E ne ha avute anche per Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Insomma, un vero fiume in piena.

Ma non finisce qui perché anche Alfonso Signorini è diventato una furia. Sì perché i vipponi hanno iniziato a parlare sopra la Bruganelli non lasciandola concludere. Successivamente ha chiesto a Tavassi di replicare, ma si è intromesso Donnamaria. Così il conduttore si è molto innervoristo. Lo stesso è accaduto dopo quando ha dato la parola a Orietta Berti ed Edoardo ha continuato a parlare. A questo punto ha fatto una bella ramanzina a Edoardo. Ecco le sue parole:

“Donnamaria basta! Perché a questo punto mi costringete a togliervi la parola. Oppure faccio abbassare i microfoni. Perché non si può lavorare in queste condizioni. Se ti dico di stare zitto, stai zitto. Punto. Chi è che guida il programma? Sei tu? Vuoi venire al mio posto? Ma che è ‘sta roba oh?! Ma a casa tua l’educazione non te l’hanno mai insegnata? Te la devo insegnare io?”

Signorini ha continuato rivolgendosi un po’ a tutti i vipponi dentro la Casa: “Anche basta eh! Ecco quando io parlo di clima avvelenato. Siete profondamente maleducati, egoriferiti. Pensate solo a voi stessi. Lasciateci lavorare. A questo punto parlate solo quando io vi do la parola. Sono un dittatore? Mettetela così”.

