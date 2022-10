1 La confessione di Edoardo Donnamaria

In queste prime settimane di Grande Fratello Vip 7 stiamo imparando a fare la conoscenza dei Vipponi e in particolare a conquistare il cuore del web è stato Edoardo Donnamaria. Con i suoi modi di fare e con la sua simpatia, il celebre volto di Forum si è guadagnato l’affetto del pubblico e di certo anche nelle prossime settimane ci regalerà grandi emozioni. Nel mentre Edoardo come sappiamo si è particolarmente avvicinato ad Antonella Fiordelisi, con la quale sembrerebbe aver dato il via a una relazione. In questi giorni infatti i due si sono legati sempre di più fino a quando non è scoppiata la passione.

Nelle ultime ore nel mentre Edoardo Donnamaria ha svelato un retroscena inedito sul suo passato che non è passato inosservato. Il concorrente del Grande Fratello Vip 7 infatti, mentre chiacchierava con alcuni dei suoi compagni, tra cui la stessa Antonella Fiordelisi, ha raccontato che aveva un gemello. Tuttavia il bambino non è mai nato, e in merito il volto di Forum ha affermato:

“Lo sai che io avevo un gemello? Nella pancia. Eh non te l’ho detto, non è nato però”.

E: “Lo sai che io avevo un gemello? Nella pancia però…”

A: “Non lo sapevo”

E: “Eh non te l’ho detto, non è nato però” 😭💔❤️‍🩹 #donnalisi #GFVIP pic.twitter.com/YmzXzdROa5 — Francesca • le mans🏎 (@francym97_) October 18, 2022

La confessione di Edoardo Donnamaria in queste ore ha commosso il web, e il breve filmato ha fatto il giro dei social. Nel mentre negli ultimi giorni il Vippone ha fatto alcune illazioni su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, protagonisti del Grande Fratello Vip 6, che hanno prontamente replicato. Andiamo a rivedere tutto quello che è accaduto.