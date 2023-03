NEWS

Nicolò Figini | 24 Marzo 2023

GF Vip 7

Il gesto tra Clizia Incorvaia ed Edoardo Donnamaria

In passato Micol Incorvaia ed Edoardo Donnamaria si sono frequentati. Il vippone, inoltre, è anche molto amico di Paolo Ciavarro e di conseguenza ha avuto a che fare spesso con Clizia Incorvaia. Da quando però si è messo insieme ad Antonella Fiordelisi i rapporti sembrano essersi incrinati.

Come ci ricorda anche il sito Biccy, per esempio, Clizia aveva criticato il fatto che Edoardo avesse denigrato la sorella dentro la casa del Grande Fratello Vip: “Per accrescere l’ego e gratificare una donna non devi denigrare la ragazza con cui sei stato. Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ha ridotto la storia a meri incontri fisici”. Una volta squalificato, poi, Edoardo è andato a casa loro per salutare Ciavarro:

“Edoardo è passato da casa a dare un saluto a Paolo, io ovviamente l’ho salutato ma hanno parlato tra di loro maschietti”.

Dopo questo evento, a quanto pare, Clizia ed Edoardo Donnamaria hanno smesso di seguirsi su Instagram a vicenda. Il gesto è stato fatto notare da un like che Antonella ha messo al commento di un utente che ha portato all’attenzione tale dettaglio.

Durante una recente intervista, inoltre, Clizia Incorvaia ha espresso la sua opinione sulla relazione tra Donnamaria e Antonella, esternando la poca simpatia nei confronti di quest’ultima:

“Posso dire quella che è la mia impressione e la mia idea di sentimenti. L’amore deve rendere felici, soprattutto i primi anni. Invece loro sono legati dal dramma, dal conflitto e dalla sofferenza. Secondo me questa è una relazione tossica, ma questo potrebbe dirlo meglio una psicoterapeuta. Antonella? Quello che posso dire è che sicuramente si tratta di invidia tra donne questo parlare alle spalle. L’invidia tra donne è molto comune. Si allea con Oriana e sparla di Micol”.

