Vincenzo Chianese | 24 Marzo 2023

Giacomo Giorgio paparazzato insieme a Beatrice Vendramin

Una delle serie del momento è senza dubbio Mare Fuori. Lo show ha infatti conquistato l’Europa intera e il cast è finito al centro dell’attenzione mediatica. Solo nelle ultime ore a far discutere è stato Giacomo Giorgio, che all’interno della serie veste i panni di Ciro. L’attore è stato paparazzato in compagnia della collega Beatrice Vendramin e secondo i più tra i due sarebbe inizia una frequentazione. La coppia è stata beccata a Milano fuori dall’Armani Hotel mentre chiacchieravano prima di allontanarsi a bordo di un taxi. Già da settimane tuttavia si parla di un presunto flirt tra Giacomo e Beatrice.

Giorgio e la Vendramin infatti oltre a trascorrere il Capodanno con un gruppo di amici, di recente sono stati beccati più volte insieme, alimentando così i gossip. Attualmente però i diretti interessati non sono ancora intervenuti per commentare i gossip sul loro conto, ma non è escluso che nei prossimi giorni gli attori possano fare chiarezza sulla situazione.

In questi giorni nel mentre Giacomo Giorgio ha rilasciato una lunga intervista al portale Interris.it e nel corso della chiacchierata ha parlato del successo di Mare Fuori e dell’affetto che il cast sta ricevendo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“L’affetto del pubblico è davvero commovente. Ovunque andiamo è sempre così. È capitato anche a Sanremo. Questa ormai è la nostra routine e questo vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di davvero molto buono. Il linguaggio di Mare Fuori ormai viene compreso in tutto il mondo. Si raccontano storie di ragazzi difficili attraverso gli adulti, non c’è un’apologia della camorra o del male, ma c’è il tentativo di raccontare questi ragazzi come se fossero uno specchio degli adulti. Ovviamente senza giustificare le loro azioni sbagliate, ma anche senza giustiziarle. Credo che questo messaggio ed in più l’unione, inteso come gruppo, che traspare, sia stata la magia, la formula vincente per la serie”.