Vincenzo Chianese | 28 Febbraio 2023

GF Vip 7

Le parole di Edoardo Donnamaria

Ieri sera nel corso della diretta del GF Vip 7 si è a lungo parlato di Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Come sappiamo infatti tra i due Vipponi c’è stato un inaspettato avvicinamento e proprio nel corso della puntata è stato rivelato cosa è accaduto tra loro nel van. Come se non bastasse proprio l’attrice ieri ha lasciato la casa, e nel post puntata Donnamaria si è sfogato, commentando l’eliminazione della Murgia. Ma non solo. Edoardo ha anche voluto fare una precisazione, ammettendo di non averci mai provato con Nicole. Il conduttore ha anche tirato in ballo Antonella Fiordelisi, parlando di quello che potrebbe accadere dopo la fine del reality. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Ma secondo loro c’ho provato con la Murgia mentre stavo qua dentro con Antonella? Ovviamente è colpa mia perché mi sono messo in questa situazione e mi dispiace per voi perché vi ho tirato dentro. Questa per me è stata una puntata orrenda, sono stato massacrato. Ho stravolto un percorso di cinque mesi in due ore. Io non voglio pensare che lei usciti da qua non mi voglia più rivolgere la parola solo per questa puntata di m**da, non ci voglio pensare. In questi cinque mesi mi sono fatto un bucio di c**o enorme per questa ragazza e ora non può finire per una puntata di m**da così. Non c’era fiducia già prima, figuriamoci ora”.

A replicare a Edoardo Donnamaria, è stato prontamente Tavassi, che criticando Antonella ha affermato:

“Tu hai dato l’assist a chi ha sempre voluto passare per vittima e non c’è mai riuscita. Sarò impopolare, ma la realtà è questa. Se lei è innamorata di te questa cosa la supera, altrimenti la cavalcherà alla grande. Ti giuro, stasera piangeva a blocchi. Quando non si parlava di lei stava seria, quando si parlava di lei piangeva”.

Ma cosa accadrà dunque tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? Solo il tempo ce lo dirà.