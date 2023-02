NEWS

Andrea Sanna | 28 Febbraio 2023

GF Vip 7

In studio al GF Vip una fan dei Donnalisi (tra i tanti presenti) è svenuta in studio. Ecco cosa è successo in puntata

Svenuta fan dei Donnalisi al GF Vip

Per i Donnalisi questa è stata un’altra puntata del GF Vip decisamente molto molto complessa. Oltre alle tensioni che già conoscevano nel rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, c’è stato un altro episodio che ha scatenato l’ennesima lite. Un qualcosa che la vippona ha scoperto solo in puntata.

La Fiordelisi ha spesso notato Edoardo distante e ora è certa, dopo i filmati visti in puntata, che molto sia dipeso da Nicole Murgia, nelle ultime settimane sempre più vicina a Donnamaria. Ieri sono emersi dei dettagli sul rapporto tra i due e, sebbene abbiano specificato che non c’è nulla se non un’amicizia, Antonella non se l’è bevuta. E i fan dei Donnalisi non l’hanno presa per niente bene!

Ieri sera in studio molti supporter della coppia si sono presentati in studio e con una tifoseria da stadio si sono fatti particolarmente sentire. Pensate che una di loro è persino intervenuta. Una ragazza, che segue il programma e i Donnalisi da settembre, ha chiesto ai due di ragionare e di tornare a essere la coppia felice che abbiamo visto nelle prime settimane. La fan ha detto anche di stare male quando li vede litigare e di piangere con loro.

fan donnalisi sto male quando litigate veramente tremo vi amo fino alla fine donnalisi vi amo pic.twitter.com/lmmURssD4V — gfvip out of context (@oocGFVIP) February 27, 2023

Nel mentre alla fine della puntata del GF Vip questa breve clip è diventata un vero e proprio meme, che non è sfuggito agli occhi di Giulia Salemi…

L’influencer ha infatti mostrato il tutto in puntata. A seguire ha fatto poi una rivelazione a riguardo: “La ragazza dietro di me è la Donnalisi più pazza che c’è! Meme della serata. Ha pianto, è svenuta, ha urlato”, ha spiegato Giulia Salemi. Un dettaglio che ha chiaramente attirato l’attenzione del pubblico in studio (e a casa) così come dei vipponi del GF Vip.

Vedremo se Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria seguiranno i consigli della loro fan presente in studio al GF Vip. Capiremo se tra loro ci sarà davvero uno spiraglio oppure se ormai qualsiasi possibilità è svanita. I Donnalisi incrociano le dita nel mentre.