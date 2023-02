NEWS

Andrea Sanna | 27 Febbraio 2023

GF Vip 7

L’allusione su Daniele Dal Moro

Questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip 7 si è tornati a parlare di quanto accaduto nel van, dopo le rivelazioni emerse la settimana scorsa. In particolar modo si è fatto riferimento alle allusioni che Edoardo Tavassi, Micol, Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia avrebbero fatto su Daniele Dal Moro.

Già durante lo scorso appuntamento era emerso infatti che tra i tanti argomenti di discussione anche Daniele Dal Moro ne ha fatto parte. Se Edoardo Tavassi sostiene di aver solo scherzato e il vippone pare avergli creduto, non sembra essere così per Edoardo Donnamaria. Pensate che oggi pomeriggio tra quest’ultimo e Daniele c’è stata anche una lite accesissima in riferimento proprio all’accaduto.

Donnamaria ha ammesso di aver detto che una delle cose dette su Daniele Dal Moro riguarda l’orientamento sessuale: “Io ho pensato che lui sia bisessuale”, si sente ribadire in una clip. In un altro filmato abbiamo visto invece la reazione del veneto a questa allusione: “Se anche fossi gay o bisessuale non vedo dove possa essere il problema, non è così, però se lo fosse per me sarebbe una cosa normalissima”.

Terminata la clip, Daniele Dal Moro ha ripreso nuovamente la parola e ha ribadito quanto dichiarato in precedenza: “Siamo nel 2023 e penso che non ci sia nulla alcun problema semmai fosse vero”. Infine Daniele ha anche precisato di aver chiarito quanto successo con Tavassi, ma non è così con Donnamaria. E non sembra essere intenzionato, almeno al momento, di fare passi indietro.

Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e se Daniele Dal Moro riuscirà a chiarire con il coinquilino.