NEWS

Nicolò Figini | 27 Febbraio 2023

GF Vip 7

L’accusa del web verso Edoardo Donnamaria

Negli ultimi giorni si è parlato di un avvicinamento tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Il web, infatti, avrebbe notato diversi segnali. Alcune foto li ritraggono mentre si tengono la mano a tavola. In alcuni video, invece, viene mostrata l’attrice mentre si siede sulle gambe del vippone per farsi abbracciare. Per il momento Antonella non ha fatto grandi scenate di gelosie, ma tutto potrebbe ancora accadere. Soprattutto se venisse a sapere di quanto vi stiamo per parlare.

Il web, infatti, ha iniziato ad accusare Edoardo Donnamaria di aver toccato intenzionalmente il seno alla Murgia. Nel video che potete vedere anche qui sotto si vedono delle immagini che mostrano diversi concorrenti dentro la casa mentre si rilassano. Edoardo e Nicole sono vicini e abbracciati. Lei ha la testa appoggiata sopra il suo petto e il braccio del vippone le cinge una parte del corpo. A un certo punto gli utenti hanno notato uno strano movimento della mano di Donnamaria.

Un dito è come se accarezzasse una parte privata del corpo della Murgia. Quest’ultima gli prende la mano e gliela tiene ferma facendo finta di nulla. Tante persone, per tale ragione, hanno pensato che ci possa essere di più di un’amicizia tra loro. Tuttavia, altri, credono si sia trattato di un movimento involontario. Oppure che non ci sia stato proprio alcun contatto, ma lui fosse alla ricerca della sua mano. Che cosa succederà al momento non lo sappiamo. Vedremo se nella puntata di questa sera verrà affrontata la questione e se ad Antonella verrà fatto visionare il filmato.

Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel caso in cui dovessimo avere maggiori informazioni non esiteremo a tenervi aggiornati. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sul GF Vip e non solo.