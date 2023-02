Nicole Murgia interessata a Edoardo e ricambiata? Questo video ha fatto infuriare i fan di Antonella

NEWS

Debora Parigi | 25 Febbraio 2023

GF Vip 7

C’è qualcosa tra Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria?

Non c’è pace per i Donnalisi che sono in un continuo tira e molla ormai da mesi e non riescono più a trovare un punto d’incontro. Ma da un paio di puntate sembra che ormai la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sia giunta al capolinea. Stanno in gruppi diversi della Casa e si lanciano frecciatine reciproche, a volte anche volgari. E in tutto questo adesso spunta il nome di Nicole Murgia. Ma cosa c’entra lei?

Come detto Antonella ed Edoardo passano le loro giornate divisi: lei con il gruppo dei persiani e lui con quello degli spartani. Proprio nel gruppo degli spartani c’è Nicole Murgia che è molto affettuosa con il volto di Forum. Ma una parte del pubblico ha notato che tra loro potrebbe esserci più di un’amicizia.

Proprio in questo i fan che sostengono Antonella si sono spaccati tra chi accusa lei e chi tira le orecchie anche a lui. Dopo un video di oggi in cui i due vipponi sono abbracciati, alcuni hanno accusato la Murgia di provarci con Donnamaria. In particolare hanno detto che dopo averci provato invano prima con Daniele e poi con Antonino, adesso lei si sarebbe buttata su Edoardo. Altri, invece, fanno notare che anche lui è complice perché è il primo che allarga le braccia per abbracciarla e stringerla a sé.

ALFONSO STAI CLIPPANDO O CLIPPIAMO SOLO LA FIORDE PER PORTARE AVANTI LA SOLITA NARRAZIONE STRACCIAOVAIE?? #gfvip pic.twitter.com/Srq4Awj9Oa — B🌙 (@brouwniiee) February 25, 2023

Insomma, molti stanno ponendo l’attenzione su questo fatto e di parlarne nella puntata di lunedì. E in particolare difendono anche Antonella Fiordelisi, poiché molto spesso è stata ripresa per la sua eccessiva gelosia, ma poi alla fine non avrebbe tutti i torti.

Ovviamente noi riportiamo le idee che appartengono al pubblico del Grande Fratello Vip e non facciamo nessuna illazione. Quello tra Nicole ed Edoardo, infatti, al momento sembra un semplice rapporto di amicizia con scambio di affetto in questo senso. Un abbraccio non vuol dire per forza provarci.