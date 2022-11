NEWS

Nicolò Figini | 29 Novembre 2022

GF Vip 7

Oriana Marzoli difesa da Edoardo Donnamaria

Oriana Marzoli nel corso della diretta del Grande Fratello Vip è scoppiata a piangere dopo alcune parole che le sono state rivolte da Antonino Spinalbese. Lei a quanto pare prova un attaccamento più forte a lui di quanto il vippone prova per lei. Tutto ciò l’ha fatta rimanere molto male. A criticare le sue lacrime è stata Sonia Bruganelli, mentre a prendere le sue difese in studio ci ha pensato Giulia Salemi, facendo nascere uno scontro con l’opinionista. Di quanto accaduto, come sempre succede, se n’è discusso anche tra i concorrenti nel post puntata. Nello specifico una conversazione tra Spinalbese, Rossetti ed Edoardo Donnamaria.

Nel video qui sotto possiamo sentire Antonino dire che ha ragione Sonia: “La fortuna… Tra tutte, per quanto Sonia ce l’ha avuta con me, so che ha un intelletto alto. So che non è moralista e che è giusta. Quindi prendo anche le mazzate da lei. E quando sento un suo parere capisco che quelle persone lì l’hanno capito. Tutto il resto, i social e quelle robe lì, amen“. Edoardo, però, ha replicato che Oriana si è comportata in quel modo perché si trovava in difficoltà. Ha apprezzato, inoltre, il fatto che in precedenza lo abbia criticato ma poi le sia venuto a chiedere scusa.

Non nega che in passato abbia detto determinate cose che non vanno bene, ma la perdona perché è intelligente e arguta. Poi Edoardo Donnamaria ha rivelato un retroscena a Patrizia: “Oriana non sta recitando. Sta così non solo per Antonino. Ma perché è uscita due mesi fa da una relazione di quattro anni. Il fidanzato ora si deve sposare con una“. La Rossetti ha replicato che allora dovrebbe dirlo e che se ha questo peso dovrebbe tirarlo fuori.

Seguiteci per molte altre news.