Andrea Sanna | 28 Novembre 2022

GF Vip 7 Giulia Salemi

Scambio di frecciatine tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi

Il Grande Fratello Vip questa sera, già dall’anteprima, ha regalato qualche momento scoppiettante. Su tutti uno riguarda Giulia Salemi e Sonia Bruganelli. L’ex gieffina, che quest’anno svolge un ruolo particolare di portavoce dei telespettatori del web, si è presentata in tuta. Arrivata a centro studio, Alfonso Signorini le ha chiesto il perché di questa scelta.

Così Giulia Salemi ha immediatamente spiegato: “Ho seguito il consiglio di Sonia. E ho realizzato il sogno di una vita, in prima serata e in tuta”, ha detto l’influencer italo-persiana. A quel punto il conduttore a domandato a Sonia Bruganelli cosa pensasse di questo look: “Sicuramente è più comodo. Io mi sono vestita da Giulia Salemi, con sto tubino non riesco a muovermi. L’onda dei capelli, ovviamente, ecc. Ho esercitato un po’ di sano nonnismo. Mi sembrava giusto. Lei è nuova…”.

Signorini ha aggiunto che le due si erano lanciate una sfida a vicenda: “Una si veste informale (Giulia ndr), però tu l’esperienza di Sonia non la puoi indossare”. Giulia Salemi apprese queste parole ha risposto con il sorriso sulle labbra: “Con gli anni la potrò acquisire, spero. Con molti anni, moltissimi. Intanto mi hai chiamata qua e qualche mese di esperienza c’è”. Sonia Bruganelli non ha esitato a controbattere: “Tanti libri letti, tanta vita fatta e avoglia… Comunque posso dire? Secondo me l’abbiamo vista che è bellissima così, però punterei ancora sul fisico per Giulia”, ha detto piccata.

A sua volta Giulia Salemi si è lasciata sfuggire una risata e con ironia ha detto: “Ma poi io ho una domanda Alfonso. Tu mi hai chiamata per il fisico?”, il presentatore ha chiaramente risposto di averla voluta per l’intelligenza, così Giulia ha ripreso posto soddisfatta. “A me sicuramente hai chiamato per l’intelligenza”, ha dichiarato nuovamente Sonia Bruganelli tornati in studio dopo la sigla (CLICCA QUI PER IL VIDEO). Alfonso Signorini ha poi cambiato argomento e si è dedicato alle varie dinamiche della Casa del GF Vip e non solo.