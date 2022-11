NEWS

Nicolò Figini | 29 Novembre 2022

GF Vip 7

I like di Sonia Bruganelli dopo la diretta

Ieri sera al Grande Fratello Vip 7 abbiamo assistito a uno scontro in diretta tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli. Il tutto è avvenuto nel momento successivo al confronto che ha visto coinvolti Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Quest’ultima si è ritrovata in lacrime per alcune parole che le sono state dette dal vippone. L’opinionista l’ha criticata mentre l’influencer l’ha voluta difendere a spada tratta. A Sonia questo non è andato molto giù e ha detto la sua anche nel corso della puntata.

La Bruganelli, però, ha ripreso l’argomento anche in un momento successivo su Twitter quando ha messo dei like a certo post che vanno contro Giulia. In uno, per esempio, si legge: “Sonia che dice a Giulia che con quell’Ipadino in mano vede quello che la gente vuole dire, ha ragione eccome. Giulia è come la volpe che cerca i consensi dei social, a differena di Sonia che non ne ha bisogno e dice sempre ciò che pensa“. O ancora altri utenti affermano che la Bruganelli non abbia paura di andare contro quello che potrebbe essere il pensiero generale:

“Sonia Bruganelli è l’unica vera voce della coerenza. Nessuna ipocrisia e soprattutto zero paura del perbenismo a favore di social e like. Intanto lo studio esplode ogni volta che parla“.

Tra i commenti che raccolgo più entusiasmo c’è anche quello che afferma: “Sonia che asfalta Oriana e Giulia in due secondo. La mia caz*o di bastar*a che amo follemente“. Voi cosa ne pensate? Da che parte state? Fatecelo sapere con un commento. Vedremo nella prossima puntata come evolverà il loro rapporto. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news. Non solo dobbiamo capire cosa accadrà in studio tra loro ma come andrà avanti il rapporto tra Oriana e Antonino dentro la casa.