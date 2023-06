Edoardo Donnamaria imita Pietro Tartaglione, poi pubblica un suo messaggio privato: “Body shaming”

NEWS

Debora Parigi | 13 Giugno 2023

Nuove storie di Edoardo Donnamaria in risposta a Pietro Tartaglione

Nelle ultime ore c’è un botta e risposta in corso tra due personaggi del mondo dello spettacolo che in comune hanno gli studi di giurisprudenza. Stiamo parlando di Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione, che conosciamo il primo per aver fatto parte di Forum e del GF Vip 7 e il secondo per la partecipazione a Uomini e donne.

Tutto è partito da Pietro che con una serie di storie Instagram parlate ha avuto da ridire sui messaggi che Donnamaria ha lasciato nelle proprie storie riguardo la morte di Silvio Berlusconi, dove ha criticato anche l’azione social di altri influencer. A questo punto Edoardo gli ha risposto e ha pubblicato la chat privata sul suo profilo Twitter.

Oggi quindi Edoardo Donnamaria è andato avanti con il dissing pubblicando varie storie in cui prima lo ha imitato e poi lo ha mandato a quel paese. Ecco il video qui sotto:

NO raga io ve lo giuro il finale mi ha uccisa sto crepando#drojette#donnalisi pic.twitter.com/MM63EGtvxe — medusa (@FaTinaameta) June 13, 2023

Successivamente ha pubblicato una risposta in direct di Pietro Tartaglione in cui l’ex di Uomini e donne gli faceva notare i pochi capelli che lui ha in testa e quindi che era disposo a regalargli un trapianto.

Quindi Donnamaria lo ha accusato di bodyshaming e ha replicato anche a questo con una storia parlata. Ha infatti detto:

“Ho grandi aspettative per te come educare i tuoi figli, se pensi che una famiglia debba prendere a calci in culo il proprio figlio per insegnargli qualcosa. Ma poi, tu mi insulti per i capelli… Ora a me non frega un ca**o, sono il primo che fa umorismo sui propri capelli. Ma se fossi stato una persona fragile, con un grande complesso su questa cosa dei capelli? Noi parlando di idee ecc, tu finisci a insultarmi per i capelli? Presupponendo che tu sia migliore di me perché hai più capelli di me? Siamo a questo livello? Tortiglia… torna a farti le foto da modello, dai.”.

per asfaltare sui social bisogna saperlo fare in primis, vi presento colui che lo sa fare meglio di tutti:

signori e signoreeee: edoardo donnamaria. 🔥🔥🫅🏻#donnalisi pic.twitter.com/nDC4hAsbAr — donnalisi (@NardelloGiorgia) June 13, 2023

Edoardo Donnamaria ha deciso di chiudere qui la questione. Ma Pietro Tartaglione risponderà di nuovo?