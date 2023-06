NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Giugno 2023

La replica di Edoardo Donnamaria

In queste ore sui social ad attaccare duramente Edoardo Donnamaria è stato Pietro Tartaglione. Ma andiamo a rivedere in breve cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando l’ex Vippone ha pubblicato una storia su Instagram per esprimere il proprio cordoglio alla famiglia Berlusconi, a seguito della dipartita del leader di Forza Italia. Tuttavia Edoardo ha anche fatto una critica ad alcuni influencer, e a quel punto a decidere di intervenire è stato proprio Tartaglione. L’ex corteggiatore ha così affermato:

“Il fatto che nella stessa frase fai le condoglianze e crei una polemica già la dice lunga su quanto siano sentite le tue condoglianze. Numero due, sei così presuntuoso da chiamare gli altri ‘personaggini’. Abbiamo il personaggione navigato qua. Ma chi ca**o sei? Ma fatti un bagno di umiltà. Ringrazio la mia famiglia… Ma io fossi la tua famiglia ti prenderei a calci in c**o. Ragazzino viziato. Fai un bagno di umiltà che non sei nessuno”.

Poco fa così Edoardo Donnamaria ha deciso di replicare per la prima volta alle critiche di Pietro Tartaglione, e a quel punto su Twitter ha affermato: “Mi ci mancava Tortiglione oggi. Se vi serve un avvocato non andate da lui ve ne consiglio io qualcuno bravo”. Ma non solo. L’ex Vippone ha anche allegato gli screen dei messaggi inviati al compagno di Rosa Perrotta, nei quali si legge:

“Intanto chi ca**o sei? Punto due, stai parlando di me, quindi non darmi del ‘nessuno’ perché ti contraddici da solo. Punto tre, non credo che non essendo un grande personaggio dello spettacolo non posso dare del personaggio mediocre a qualcun altro. Non sto dicendo di essere un grande, sto dicendo solo che tanti piccoli ecc… Non sei un granché ad argomentare per essere un avvocato”.

mi ci mancava tortiglione oggi. se vi serve un avvocato non andate da lui ve ne consiglio io qualcuno bravo! pic.twitter.com/Wjp8hZSYkt — edoardo donnamaria (@drojette) June 12, 2023

Cosa accadrà dunque adesso? Pietro Tartaglione deciderà di proseguire il botta e risposta con Edoardo Donnamaria? Non resta che attendere per scoprirlo.