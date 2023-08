NEWS

Nicolò Figini | 24 Agosto 2023

L’ironia di Edoardo Donnamaria

Di recente abbiamo parlato di Edoardo Donnamaria per un fatto davvero molto brutto nei suoi confronti. Qualcuno ha finto di essere la sua psicologa e ha raccontato sul web dei fatti del tutto inventati sul suo conto. Per tale ragione l’ex vippone è dovuto intervenire per smentire:

“C’è qualcuno, a quanto pare, che si spaccia per la mia psicologa e racconta cose ovviamente inventate. A parte che come fate a credere a ste robe non si sa.

Comunque è ovviamente tutto fake il mio psico è un uomo, PROFESSIONISTA e mena pure. (Occhio che partono denunce grullini)”.

In queste ultime ore, invece, ha commentato con ironia un post pubblicato da Nikita Pelizon. Quest’ultima, dopo aver visto approvata l’idea per il taxi gratis fuori dalle discoteche, ha fatto un discorso in merito alla giustizia, carceri e e centri per i minori:

“L’Italia è uno stato che ha da sistemare miriadi di cose. Uno tra questi è la giustizia. Un abbasso degli stipendi ai politici per incrementare invece nelle costruzioni di carceri e Leggi più severe con tempistiche minori. Potrebbe aiutare”.

L’ironia di Edoardo Donnamaria verso Nikita Pelizon

Come vediamo qui sopra, quindi, uno dei commenti è proprio quello di Edoardo Donnamaria, il quale con ironia ha scritto: “Quando c’era lui i treni partivano in orario. E diciamolo ca**o. Brava Nikita, poi perché nessuno parla dei marò?“. Cosa e pensate voi di questa interazione tra loro?

