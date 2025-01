Sui social Edoardo Donnamaria ha ricevuto minacce da parte di una persona non identificata, che gli ha fatto recapitare un bigliettino. Lui ha raccontato tutto, sconcertato dall’accaduto.

Minacce di morte a Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria sui social ha raccontato una situazione davvero assurda e paradossale. Il volto di Forum e speaker di RTL 102.5 è sicuro che il bigliettino ricevuto potrebbe presumibilmente del fandom dell’ex coppia nata al GF con Antonella Fiordelisi.

LEGGI ANCHE: Valeria Marini torna a parlare della famosa lite dello scolapasta: “Elenoire mi ha aggredita”

Dopo l’aggressione subita lo scorso ottobre, Edoardo Donnamaria ha ricevuto un bigliettino anonimo che conterrebbe una minaccia. Su Instagram ha pubblicato l’immagine del foglietto a cui ha aggiunto un pensiero: “Pensa che vita di mer*a devi avere per volere la morte di uno che ti sta sul ca**o dal GF”.

Un hater avrebbe quindi trovato il modo di contattare Edoardo Donnamaria per attaccarlo così duramente con tali intimidazioni e messaggi d’odio.

“Ancora sei vivo è solo perché fa paura il carcere. Sorridi bastardo”. Con questo il messaggio scritto su pezzetto di carta, Edoardo Donnamaria si è trovato a dover fare i conti con delle nuove minacce e ha deciso di renderlo pubblico sul web. E dopo la frase scritta e citata in precedenza, Edoardo ha anche aggiunto dell’altro tra le stories: “Bisogna dire che per ogni psicopatico che mi augura la morte, ci sono decine di persone che mi vogliono bene e me lo dimostrano tutti i giorni. Grazie per i regali e per gli auguri, si, sto benissimo”.

La storia Instagram di Edoardo Donnamaria

Più e più volte dopo la fine del GF e la rottura con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria ha dovuto fare i conti con attacchi così duri. Anche lo scorso ottobre, come già precisato prima, ha rivelato che durante una diretta su Twitch è stato aggredito da una donna. Questa lo accusò con la scusa di volergli dare un regalo. “Invito questa persona che sicuramente mi segue a sparire per sempre dalla mia vita. Perché non è neanche la prima volta che l’ha fatto ed è una cosa molto grave”, aveva detto dopo il fatto.

Ora ci risiamo ancora, a quanto pare! Speriamo che la situazione per Edoardo Donnamaria possa sistemarsi.