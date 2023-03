NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2023

GF Vip 7

Edoardo Donnamaria rompe il silenzio

Ieri sera come abbiamo visto Edoardo Donnamaria è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip 7, dopo aver assunto comportamenti aggressivi verso Antonella Fiordelisi. I Donnalisi così tra le lacrime si sono momentaneamente salutati, promettendo di rivedersi una volta che il reality sarà giunto al termine. Poco fa però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. A sorpresa infatti Edoardo si è collegato in diretta con RTL 102.5 e ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la squalifica. Queste le sue parole, riportate gentilmente da Isa&Chia:

“Mi sento frastornato. Ho dormito 3 ore. Avevo promesso a tutti di non toccare il telefono. Ma l’ho preso subito in mano e ho fatto una telefonata a mia madre. Questa è la prima cosa che ho voluto fare. Poi ho riabbracciato il cane. Ieri sera sono stato con i miei genitori ed ho fatto una lunga chiacchierata anche con mio fratello”.

Ma non è finita qui. Naturalmente infatti Edoardo Donnamaria non ha potuto fare a meno di spendere delle parole per Antonella Fiordelisi. Il conduttore ha così ammesso di sentire la mancanza della sua fidanzata e di volerla rivedere a tutti i costi. Ecco cosa ha aggiunto:

“Ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale, ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono. Vederla piangere, quando sono andato via, mi ha fatto star male”.

Ma cosa accadrà dunque tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi quando il Grande Fratello Vip 7 terminerà? I due avranno modo di dare ufficialmente il via alla loro vita insieme? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per tutte le altre news sul reality show, e non solo.