Andrea Sanna | 10 Marzo 2023

GF Vip 7

Edoardo Donnamaria e la presunta reazione

Ieri il Grande Fratello Vip ha deciso di prendere un duro provvedimento disciplinare nei confronti di Edoardo Donnamaria. Il vippone, infatti, dopo un faccia a faccia in settimana con Alfonso Signorini riguardo ai suoi comportamenti nella Casa, ha subito una squalifica.

Alla base di questa decisione i continui interventi per “atteggiamenti fuori controllo e linguaggio molto volgare”. Il fatto che vengano pronunciate parolacce di continuo sta diventando un problema per chi segue la trasmissione. Spesso i vipponi, compreso Edoardo Donnamaria, sono stati invitati a moderare i termini, ma con scarsi risultati.

Ieri Alfonso Signorini ha spiegato che lui e la squadra di lavoro sarebbero stati anche troppo tolleranti con il gruppo e con lui in particolare. Poi il presentatore ha fatto un esempio, tra i tanti, in cui Edoardo Donnamaria avrebbe avuto degli atteggiamenti aggressivi verso Antonella Fiordelisi. Per tale ragione le conseguenze sarebbero state inevitabili e dunque si è ricorsi alla squalifica.

Edoardo Donnamaria era pronto a un’eventualità del genere, ma comunque quanto successo sembra averlo provato particolarmente. Questo almeno stando a quanto riferiscono alcune indiscrezioni emerse sul web. Sul proprio profilo Amedeo Venza ha svelato un retroscena che si sarebbe verificato dopo l’espulsione del vippone: “Ieri sera Edoardo Donnamaria appena uscito dal programma non ha voluto incontrare nessuno. C’erano i suoi familiari fuori ad aspettarlo e lo hanno portato a casa. Era scosso e frastornato”.

La presunta reazione di Edoardo Donnamaria – storia Instagram di Amedeo Venza

Chiaramente precisiamo che si tratta di voci di corridoio non confermate ufficialmente e non sappiamo con certezza quale sia stata la reazione a caldo di Edoardo. Da quel che abbiamo visto in puntata, però, il ragazzo sembrava quasi rassegnato all’idea e molto dispiaciuto per quanto successo.

Edoardo Donnamaria non ha avuto modo nemmeno di presenziare in studio e avere quantomeno un altro momento con Antonella Fiordelisi, prima di tornare a casa. Vippona che da quel dalle immagini di queste ultime ore, non sembra averla presa benissimo.