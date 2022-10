1 Edoardo Donnamaria e la grammatica

Ieri sera alcuni vipponi si trovavano fuori i giardino. Faceva piuttosto freddo e alcuni di loro portavano una coperta a spalle. Tra questi anche Edoardo Donnamaria, il quale vedendo Antonella Fiordelisi infreddolita gliel’ha messa addosso: “Non hai freddo, piccolina? Tieni. Stia calma, dai. Non te la tirare“. I due infatti, hanno fatto pace dopo aver litigato negli ultimi giorni. A questo punto, però, Edoardo dice la seguente frase: “Non è che se uno morirebbe di freddo per te allora vuol dire che è innamorato“. A questo punti tutti affermano che si dice: “Se uno morisse“.

La reazione di Donnamaria è stata la seguente, come vediamo anche dal video qui sotto: “Scusate, ragazzi. Non diciamo delle bestemmie. ‘Non è che se uno morirebbe di freddo per te’…“. Dopo aver ripetuto la frase viene interrotto ancora una volta da De Pisis: “Se uno morisse!“. Edoardo si arrende: “Vabbè, ragazzi state sbagliando. Non sempre… ‘Non è che se io morirei per te allora ti amo’, questo è italiano. Comunque vabbè, scialla. Ne discuteremo con Wikipedia davanti“.

Il modo in cui tutti pensano che Edoardo abbia sbagliato a dire “morirebbe per te” e non “morisse per te”



L’ignoranza no vi prego 😭😭#GFvip #donnalisi pic.twitter.com/KxauqCoA1w — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 16, 2022

Questo argomento farà discutere per un po’ dentro la Casa. Nel frattempo andiamo a rivedere la lite di cui è stato protagonista Edoardo Donnamaria insieme ad Antonino Spinalbese. A quest’ultimo non è andata giù la motivazione che gli è stata data. Secondo Donnamaria, infatti, lui non sarebbe molto trasparente. Secondo il vippone, però, si tratta solo di una scusa per non ammettere la gelosia sull’avvicinamento di Antonella Fiordelisi:

Farebbe di tutto per riprendersi il rapporto”, pensi che io stia facendo questo nei tuoi confronti? Tu la prossima settimana darai una motivazione valida e che ha senso, ok? Questa settimana qui con la manina che tiri fuori.. Ma sei un gran… Ti rode il c**o e basta. Te l’ho già detto prima. Di cosa vuoi parlare?

Continua…