Edoardo e Antonella criticano l’aspetto fisico di Micol? Sul web si accende la polemica (VIDEO)

Debora Parigi | 9 Novembre 2022

Antonino Spinalbese GF Vip 7

Antonino Spinalbese pensa che in una zona particolare della Casa non ci siano le telecamere che trasmettono la diretta.

L’ingenuità di Antonino Spinalbese

Scherzo o ingenuità? Antonino Spinalbese oggi al GF Vip 7 ha detto una frase, parlando con Oriana Marzoli, che sta facendo molto divertire il web. E il video di quanto successo sta girando tra gli utenti sui social. Si tratta delle telecamere e della diretta in un preciso luogo della Casa.

Mentre era in giardino a prendere il sole accanto a Oriana, lei gli ha chiesto perché andasse sempre in magazzino. E lui ha risposto che là sta benissimo, sta tranquillo. E ha aggiunto che sta bene perché lì non c’è la diretta. In particolare, ha affermato che sì è vero che ci sono le telecamere e che registrano, ma quello che succede lì non va in TV. O meglio, secondo lui non va in onda su Mediaset Extra e in generale sui siti con la diretta h24.

Lui pensa realmente che non riprendono il magazzino 😭😭😭 pic.twitter.com/H4YcKjbiO4 — SURREALE (@karsmj) November 9, 2022

Come si vede e si sente dal video, Oriana gli risponde che si sbaglia e che anche quello che succede lì va in onda in diretta. E ha aggiunto che in Spagna era così. Ma Antonino Spinalbese è andato avanti per la sua strada affermando che in Italia non funziona così. Quindi quello che accade in magazzino il pubblico non lo vede.

Oriana Marzoli ci crederà? E Antonino è davvero convinto che le registrazioni del magazzino non vadano in onda? Oppure sta solo prendendo in giro la coinquilina? Forse a questo può rispondere solo lui. Magari il conduttore si accorgerà di questo siparietto e domani glielo chiederà. Non ci resta che aspettare la puntata di giovedì per saperlo.

A proposito di puntate, vi ricordiamo che quella di domani dovrebbe essere l’ultima in onda il giovedì. Aspettiamo l’ufficialità, ma dalla prossima settimana il GF Vip 7 andrà in onda solo il lunedì per tutto il periodo dei Mondiali di calcio e quello natalizio fino al 2 gennaio. Da quella settimana riprenderà poi il doppio appuntamento.