Edoardo spera di vedere Antonella perdere in finale con Oriana: “Mi divertirebbe”

Debora Parigi | 24 Febbraio 2023

Edoardo Donnamaria e la frase su un’eventuale finalissima tra Oriana e Antonella

Ancora manca poco più di un mese alla conclusione del GF Vip 7, ma i concorrenti ogni tanto ne parlano, pensando a chi potrebbe arrivare fino alla fine. E tra chi sogna a occhi aperti, fa ipotesi o ha delle speranze, ci sono anche frasi che sembrano delle vere e proprie frecciatine. È il caso di Edoardo Donnamaria che ha parlato di una possibile finalissima tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

Alcuni del gruppo “spartani” erano in cortiletto oggi a parlare appunto della finale e in particolare della finalissima, cioè quella in cui rimangono in due. A quel punto Donnamaria se n’è uscito con una frase che ha fatto ridere gli altri presenti (Tavassi, Oriana, Onestini e la Murgia), ma che ha anche un po’ sorpreso.

Edoardo Donnamaria ha infatti detto: “Vedere la faccia di Antonella che perde tipo in finale con Oriana devo dire che mi divertirebbe”. Tavassi gli ha subito detto che con questa frase avrà una clip nella puntata di lunedì. Mentre Onestini ha aggiunto che la Fiordelisi non gliela perdonerà mai ed è inutile che adesso dica qualsiasi cosa per spiegare. Lui, scherzando, si è giustificato dicendo che sarebbe divertente come scena proprio per il pubblico. Come se lui fosse arrivato in finale con Antonino e avesse perso (cosa che non può più accadere dato che Spinalbese è stato eliminato).

Tavassi, Oriana e Onestini hanno invece detto che loro preferirebbero arrivare alla finale a due con un amico, così che, comunque andrà, saranno felici. Parlando seriamente anche Edoardo ovviamente spera di arrivare in finale con un amico. Però pensa che a livello di gioco per il pubblico sarebbe divertente vedere uno scontro tra due persone che non si sopportano.