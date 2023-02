NEWS

Nicolò Figini | 24 Febbraio 2023

Uomini e donne

Annullate le registrazioni di Uomini e Donne

Nella giornata di oggi abbiamo appreso della morte di Maurizio Costanzo. I suoi funerali verranno celebrati il 27 febbraio 2023 presso la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo dalle ore 15:00. La camera ardente, invece, sarà aperta al pubblico dalle 10:30 alle 18:00 sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023. Cambia anche la programmazione in TV. Sappiamo, per esempio, che questo pomeriggio non è andata in onda la puntata consueta di Uomini e Donne. Questa sera, invece, salta la seconda stagione di Buongiorno mamma per lasciare spazio allo speciale di Matrix in collaborazione con il TG5.

Per quanto riguarda il dating show di Canale 5, inoltre, abbiamo altre novità. Pare che le registrazioni fissate per lunedì 27 e martedì 28 febbraio siano state annullate. A rivelarlo ci ha pensato, sul suo profilo Instagram, Lorenzo Pugnaloni: “Le registrazioni di lunedì e martedì sono al momento annullate. Vi aggiornerà non appena saprò quando saranno“. Come possiamo leggere, quindi, non abbiamo ancora idea di quando verranno recuperate. Non sappiamo nemmeno se la programmazione tornerà regolare quel giorno.

Le prossime registrazioni di Uomini e Donne sono molto attese perché Federico farà finalmente la sua scelta tra Alice e Carola. Il pubblico è in trepidante attesa, ma sicuramente gli spettatori e i diretti interessati riusciranno a capire il dolore che sta attraversando in questo periodo Maria De Filippi. Al momento, inoltre, la conduttrice non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione.

Non appena avremo altri dettagli in merito alla questioni del dating show non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci per tante altre news.