Edoardo Tavassi attratto da Soleil Sorge: la confessione

Uno dei naufraghi più amati de L’Isola dei Famosi 16 è stato senza dubbio Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina infatti fin dal primo momento ha conquistato il cuore del web e del pubblico con la sua simpatia e i suoi modi di fare. Tuttavia come sappiamo a soli 7 giorni dalla finale Edoardo è stato costretto al ritiro per via di un infortunio, e ha dovuto rinunciare alla possibilità di vincere il reality show. In queste ore intanto Tavassi è tornato sui social e per l’occasione ha tenuto una lunga diretta su Instagram. Nel corso della chiacchierata l’ex naufrago ha parlato anche di Soleil Sorge, che come sappiamo per qualche ora è arrivata in Honduras con Vera Gemma. Edoardo ha ammesso di essere rimasto attratto dall’ex corteggiatrice, e in merito ha affermato:

“Soleil quando l’ho vista fermi tutti… s’è bloccato tutto. Quando è arrivata Soleil, io e Nicolas con Alvin stavamo così…ci siamo un attimo bloccati. Comunque è una bella ragazza, forte, simpatica. Soleil si, approvata”.

Sempre nel corso della stessa diretta, Edoardo Tavassi ha parlato anche di Estefania Bernal e di Mercedesz Henger, facendo una precisazione su entrambe. Queste le sue dichiarazioni:

“Estefania è un’amica, ovvio che sia una bella ragazza, ma è un’amica. È una persona con la quale mi ci diverto, mi fa ridere. Mi fa ridere perché è una persona che non capisce un c***o. A me questo fa tanto ridere. E poi è auto-ironica. A me Mercedesz non ha fatto niente di male, non è che non la voglio più vedere. Semplicemente c’erano delle cose che non mi erano chiare ed io, quando non mi chiara una cosa, la dico“.

