1 I dubbi del web su Edoardo Tavassi

Non molto tempo fa Edoardo Tavassi è stato vittima di un infortunio al ginocchio. Poco dopo una prova, infatti, mentre tornava sulla spiaggia rientrando dall’acqua si è fatto molto male ed è stato trasportato in infermeria. Per tale ragione si pensava avrebbe dovuto lasciare L’Isola dei Famosi a un passo dalla finale. A parlare ci aveva pensato anche Alvin, il quale aveva affermato: “Edoardo, invece, si è fatto male al ginocchio. Capiremo lunedì. Sta facendo un po’ di esami per capire la sua situazione qual è“.

Ilary, quindi, nella diretta de L’Isola ha annunciato che Edoardo avrebbe dovuto abbandonare il reality. Tornato in Italia si è mostrato molto felice accanto alla sorella Guendalina. Oggi sta bene e ad alcuni utenti del web questa storia non va proprio giù. Infatti hanno notato, secondo loro, qualcosa di molto strano. L’ex naufrago, infatti, ha affermato di provare un dolore fortissimo. Inoltre l’addio a L’Isola, ha detto Ilary, è stato consigliato dai medici. Però in alcuni video e anche nella finale del programma l’ex concorrente saltava tranquillamente nonostante i problemi, che sembravano essere piuttosto gravi, al ginocchio.

Qui, per esempio, vediamo un filmato (successivo al rientro in Italia) in cui salta senza problemi. L’utente scrive: “Edoardo è così infortunato che riesce anche a saltare“. Altri ancora affermano: “Edoardo che ha praticamente lasciato intendere che il ginocchio si è già ripreso e Mercedesz con tanto di tutore alla mano seduta in Palapa. Pensieri sono stati fatti“. In molti hanno ipotizzato che tutto questo, comprese le eliminazioni di ieri dei concorrenti ritenuti più forti, sia stato fatto in modo da lasciare vincere Nicolas Vaporidis.

Ovviamente si tratta solo e soltanto di illazioni da parte del web. Sicuramente non c’è nulla di vero in queste teorie e il problema al ginocchio, evidentemente, non era così grave come si poteva pensare. Le notizie su Edoardo Tavassi non finiscono qui…