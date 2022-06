Edoardo Tavassi torna a parlare di Estefania e Mercedesz e fa una precisazione sulle dichiarazioni rilasciate

1 Le precisazioni di Edoardo Tavassi su Estefania e Mercedesz

Hanno fatto molto discutere le parole che Edoardo Tavassi ha rilasciato a Pipol TV. Per risponde alla domanda su chi sceglierebbe tra Mercedesz ed Etefania (domanda che deriva dalle voci sul presunto flirt con quest’ultima), lui ha spiazzato tutti. Ha infatti espresso il suo interesse nei confronti della modella argentina ed ha usato parole un po’ dure verso la figlia di Eva Henger.

“Sicuramente Estefania! La porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta. Mercedesz invece ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico. A me questo genere di persone non mi piacciono e non le preferirò mai a nessuno.”

A seguito di tutto questo, Edoardo Tavassi è tornato sull’argomento, facendo oggi pomeriggio una diretta su Instagram. E, come riporta il sito Biccy.it, l’ex naufrago ha risposto alle tantissime domande che gli sono state rivolte riguardo appunto Estefania e Mercedesz. Ecco che quindi il fratello di Guendalina Tavassi ci ha tenuto a fare una precisazione:

“Estefania è un’amica, ovvio che sia una bella ragazza, ma è un’amica. È una persona con la quale mi ci diverto, mi fa ridere. Mi fa ridere perché è una persona che non capisce un c***o. A me questo fa tanto ridere. E poi è auto-ironica. A me Mercedesz non ha fatto niente di male, non è che non la voglio più vedere. Semplicemente c’erano delle cose che non mi erano chiare ed io, quando non mi chiara una cosa, la dico“.

Insomma, staremo a vedere se Edoardo e Mercedesz avranno modo di confrontarsi e chiarirsi lontano dalle telecamere.

